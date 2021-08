WhatsApp : la suppression automatique de messages va être encore plus pratique

Les messages éphémères de WhatsApp vont pouvoir être activés sur toutes les conversations de la plateforme en seulement quelques clics. Du moins pour les nouvelles discussions, et non celles existantes.

Sur WhatsApp, il est d’ores et déjà possible d’activer les messages éphémères. Cette fonction supprime automatiquement les messages sept jours après leur envoi. À l’avenir, il sera d’ailleurs possible d’écourter ou d’allonger cette échéance à seulement 24h… ou trois mois. Ces nouveautés sont en cours de préparation.

Aujourd’hui, cette fonction doit être activée conversation par conversation. Il n’existe aucune méthode pour l’appliquer à l’ensemble de vos chats individuels ou groupés. Ce processus fastidieux pourrait cependant être remplacé par une petite fonctionnalité ô combien pratique pour les utilisateurs adeptes de ce mode.

Un bouton pour les contrôler toutes, ou presque

Comme repéré par WABetaInfo, qui épluche sans cesse les futures nouveautés de la plateforme, WhatsApp travaille actuellement sur un bouton qui permet d’activer les messages éphémères pour toutes les conversations. Pour cela, il suffira de se rendre dans les paramètres, puis sur l’onglet Compte, Confidentialité, et de cliquer sur ladite option.

Mais comme le souligne XataKa Android qui se base sur une capture d’écran de WABetaInfo, cette fonctionnalité ne s’activera uniquement que pour les nouvelles conversations créées. Et non celles déjà existantes. Aussi, vos interlocuteurs seront prévenus si ce mode est actif.

WhatsApp à l’assaut des messages temporaires

Ne vous amusez pas à mettre à jour l’application WhatsApp pour chercher cette nouveauté dans la foulée, puisqu’elle est actuellement en cours de développement. Une future mise à jour permettra, sans doute, aux bêta-testeurs de l’essayer en avant-première, avant un déploiement plus large pour le grand public.

Ce que l’on peut observer, c’est que WhatsApp veut implémenter trois délais de messages éphémères — 24h, 7 jours et 3 mois — qu’il sera possible d’appliquer à l’ensemble de vos nouvelles conversations.