Cette petite nouveauté va rendre vos montres Garmin bien plus simples à utiliser

Garmin a dévoilé une nouvelle version de son application pour smartphone, Garmin Connect. Celle-ci vous permettra de consulter bien plus facilement les données qui vous intéressent.

À l’occasion du CES de Las Vegas, Garmin a dévoilé une nouvelle montre connectée et une ceinture cardiofréquencemètre, toutes deux orientées vers les sportives. S’il s’agit des seules annonces produit faites par la marque américaine, il ne s’agit cependant pas de la seule nouveauté annoncée par le constructeur spécialisé notamment dans les montres de sport.

En effet, aux côtés de ces deux produits, Garmin a également annoncé une refonte majeure de son application compagnon pour smartphone, Garmin Connect. Dans un billet de blog publié ce lundi, Garmin indique ainsi que son application va profiter d’une toute nouvelle interface avec notamment une « ergonomie améliorée » et un « affichage personnalisé ».

Il faut dire que l’application Garmin Connect sur smartphone est la porte d’entrée de bien des sportifs vers leurs données d’entraînement, de stress, de sommeil ou de santé. Jusqu’à présent, l’application était particulièrement complexe à utiliser, avec un très grand nombre de données proposées, dans de nombreux menus, jusqu’à perdre l’utilisateur. Surtout, une fois les données comprises et bien identifiées, elles restaient bien plus accessibles depuis la plateforme web de Garmin que sur l’application pour smartphone où les données étaient peu lisibles.

C’est justement à ces problématiques que tente de s’attaquer la nouvelle version de Garmin Connect, tout comme son nouveau portail web, refait pour l’occasion.

Un écran d’accueil avec les données qui vous intéressent

Concrètement, cette nouvelle version de Garmin Connect va amener son lot d’optimisations avec une page d’accueil encore plus personnalisable pouvant désormais accueillir un bloc avec les activités du jour ou celles prévues dans les deux prochains jours, des résumés expliquant certaines mesures de santé ou davantage de données affichables en page d’accueil — comme la fréquence cardiaque, le score Body Battery, le statut d’entraînement ou la qualité du sommeil.

Outre ces différents blocs personnalisables, l’écran d’accueil pourra également permettre d’afficher certains blocs supplémentaires comme les prochains événements, les programmes d’entraînement ou l’avancée dans certains défis.

Cependant, les nouveautés de Garmin Connect ne concernent pour l’heure que l’écran d’accueil du site et de l’application, et pas les écrans spécifiques aux défis, au calendrier, au flux ou aux autres menus (activités, statistiques de santé, statistiques de performances, etc.)

La nouvelle version de Garmin Connect a commencé son déploiement ce lundi. Elle devrait progressivement arriver chez l’ensemble des utilisateurs de produits Garmin inscrits au programme bêta du constructeur. La firme précise par ailleurs que la version finale arrivera de son côté plus tard dans l’année.