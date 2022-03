Cinq nouveaux jeux s'ajoutent à la bibliothèque des jeux à récupérer gratuitement pour les abonnés Google Stadia Pro. Au programme : World War Z : Aftermath, Deliver Us the Moon ou encore World War Z: Aftermath.

Ça va cauchemarder en avril sur Google Stadia avec l’arrivée de cinq nouveaux jeux qui viennent s’ajouter à la cinquantaine disponibles. Les zombies sont de sortie dans World War Z : Aftermath. Mais vous allez pouvoir leur en faire baver dans ce jeu de tir coopératif (jusqu’à 4 joueurs, ou seul avec trois IA) qui vous envoie protéger le monde et ses endroits ravagés par les zombies.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ambiance apocalyptique aussi, mais différente, dans Deliver Us the moon. Un astronaute est envoyé sur la lune pour protéger une nouvelle source d’énergie alors que les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Mais rien ne va se dérouler simplement dans ce thriller de science-fiction, où vous ne serez épaulé que par un robot de confiance.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Si les fantômes ne vous font pas peur, direction City Legends : The Curse of the Crimson Shadow. Vous voilà aux prises avec de mystérieuses légendes de sorcières dans un jeu où vous devrez résoudre des puzzles et trouver des objets cachés.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La saga Ys fait parler d’elle ce mois-ci avec un jeu qui en chasse un autre. Ys VIII : Lacrimosa of DANA quitte le catalogue le 1er avril pour laisser sa place à Ys IX : Monstrum Nox. Après avoir été maudit, Adol Christin devient un Monstrum, un être puissant capable d’exorciser les monstres. Pour fuir la ville, il doit s’allier à cinq Monstrums et stopper les ténèbres qui tentent de s’abattre sur le monde. Avant d’ajouter le jeu à votre bibliothèque dans les temps, vous pouvez déjà profiter de 2h pour vous y essayer gratuitement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Quels sont les jeux ajoutés au service en mars 2022 ?

À compter du 1er avril :

World War Z: Aftermath

Deliver Us The Moon

City Legends: The Curse of the Crimson Shadow

Ys IX: Monstrum Nox

Chicken Police – Paint it RED!

À noter que vous n’avez que jusqu’au 1er avril pour ajouter Ys VIII: Lacrimosa of DANA , Moonlighter , DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure et Crayta: Premium Edition à votre bibliothèque. Une fois présents, ils restent accessibles tant que vous êtes abonné Stadia Pro, même s’ils ne sont plus offerts par Google.

Quels sont les jeux gratuits sur Stadia Pro ?

Cette liste tient compte des jeux qui peuvent être actuellement déverrouillés par de nouveaux abonnés à l’offre. Nous n’indiquons pas les jeux qui ont été disponibles par le passé, mais qui ont quitté le service.

Pour découvrir le service de cloud gaming et tous ses jeux Pro, vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit offert à tous les titulaires d’un compte Google. Vous pourrez ainsi débloquer tous les jeux à disposition dans la bibliothèque Stadia Pro et y jouer sur supports mobiles, PC, Mac ou même Android TV. Et ce, sans avoir besoin de la manette officielle.

Au total, ce sont actuellement une cinquantaine de jeux qui sont jouables pour les abonnés ou lors du mois d’essai. Vous pouvez également profiter de nombreuses démos (Chorus, Immortals Fenyx Rising, Resident Evil Village, etc.).

Adam Wolfe

Bloodstained : Ritual of the Night

Blue Fire

Cake Bash

Came From Space & Ate Our Brains

Chicken Police – Paint it RED! (à compter du 1er avril)

Chronos : Before The Ashes

City Legends: The Curse of the Crimson Shadow (à compter du 1er avril)

Control Ultimate Edition

Cosmic Star Heroine

Crayta Premium Edition (jusqu’au 1er avril)

Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Darksiders 3

Darksiders Genesis

Darkwood

Dawn of the Monsters

Deliver Us The Moon (à compter du 1er avril)

Destroy All Humans

DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure (jusqu’au 1er avril)

Epistory: Typing Chronicles

Falconeer Warrior Edition

Floor Kids

Foreclosed

Grime

Gunsport

Hello Engineer – Early Access

Hello Neighbor Hide & Seek

Hitman The Complete First Season

Hundred Days – WInemaking Simulator

Journey to the Savage Planet : Emp. of Month Edition

Kemono Heroes

Killer Queen Black

Life Is Strange Remastered

Life Is Strange: Before The Storm Remastered

Little Nightmares

Little Nightmares 2

Merek’s Market

Moonlighter (jusqu’au 1er avril)

Nanotale – Typing Chronicles

Nine to Five – Early Access

One Hand Clapping

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

PHOGS!

PixelJunk Raiders

Player’s Unknown Battlegrounds

Race with Ryan : Road Trip Deluxe Edition

Republique

Saints Row IV : Re-elected

Shantae: Risky’s Revenge

Super Party Animale (gratuit pour tous)

Terraria

The Darkside Detective

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Transformers : Battlegrounds Complete Edition

Trine 4 – The Nightmare Prince

Wavetale

Wave Break

World War Z: Aftermath (à compter du 1er avril)

Wreckfest

Ys VIII: Lacrimosa of DANA (jusqu’au 1er avril)

Ys IX: Monstrum Nox (à compter du 1er avril)

Vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit de Stadia Pro pour essayer ces jeux et ceux à déverrouiller dans la bibliothèque. Certains jeux proposent aussi désormais 30 minutes de test avant d’acheter.