Prendre des photos depuis votre montre connectée, c’est possible avec Google Camera

Google a mis à jour son application Google Camera pour Wear OS. L'application, qui permet de prendre des photos depuis son poignet, s'offre une nouvelle interface plus moderne.

Si les montres connectées permettent avant tout de surveiller sa santé, d’obtenir différentes données sur son activité et d’avoir des résultats précis quant à ses performances santé, les modèles sous watchOS ou Wear OS offrent bien plus de fonctionnalités grâce à l’utilisation d’applications tierces. On pense bien évidemment à la lecture de musique, à des services de cartographie ou à des applications pour améliorer sa productivité.

Un autre usage qui peut être fait de sa montre connectée est l’utilisation de l’écran comme d’un moniteur déporté pour l’appareil photo de son smartphone. C’est ce que propose Google avec son application d’appareil photo, Google Camera. Comme le signale le site 9to5Google, la firme de Mountain View vient de mettre à jour son application Google Camera pour Wear OS qui passe désormais en version 8.6 et profite d’une nouvelle interface, plus adaptée au thème Material You.

S’il peut paraître, de prime abord, particulièrement absurde de vouloir prendre des photos à l’aide de l’écran de sa montre connectée — il est bien loin le temps des Samsung Galaxy Gear et Gear 2 avec leurs appareils photo intégrés — l’idée est ici de profiter de l’appareil photo de son smartphone et d’utiliser l’écran de la montre comme un simple retour. Une manière par exemple de pouvoir contrôler la prise de vue à distance si on souhaite prendre une photo de groupe en positionnant le téléphone plusieurs mètres devant soi. L’application vous permet en effet non seulement d’avoir le retour de l’écran du smartphone, mais également de pouvoir déclencher quand vous le souhaitez.

Une nouvelle interface tout en rondeur

La nouvelle version de Google Camera sur Wear OS consiste surtout en une refonte de l’interface, plus adaptée à celle proposée sur les smartphones Google Pixel avec Material You. Les icônes ont donc gagné en rondeur et les paramètres sont encapsulés dans des formes de pilule. L’application permet également de changer de longueur focale grâce à un zoom présent sur le côté droit de l’écran de la montre. Dans les paramètres, Google Camera pour Wear OS permet également de changer d’appareil photo — arrière ou selfie — et d’activer un minuteur.

Seulement, comme toujours avec Google Camera, cette application présente une limite, puisqu’elle est uniquement compatible avec Google Camera sur smartphone. Pour l’utiliser sur votre montre connectée, il vous faudra donc nécessairement avoir un smartphone utilisant l’application de Google pour la prise de vue sur votre téléphone. On pense notamment aux Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro et Google Pixel 6a. En elle-même, l’application pour Wear OS est cependant proposée sur toutes les montres connectées profitant du système de Google, y compris les dernières Samsung Galaxy Watch 5 et Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Rappelons que Google compte lancer, dans les prochaines semaines, sa toute première montre connectée, la Google Pixel Watch.

https://www.frandroid.com/android/applications/598744_google-camera-gcam-sur-votre-smartphone-pourquoi-et-comment-en-profiter

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.