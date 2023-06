Non, YouTube ne dégrade pas le 1080p pour vous faire passer au Premium

Il y a quelques mois, YouTube lançait une fonctionnalité disponible pour ses abonnés Premium sur iOS : la possibilité d'avoir un 1080p plus joli. Toutefois, cela ne veut pas dire que cette qualité vidéo n'est réservée qu'aux abonnés YouTube Premium.

En février dernier, on apprenait que YouTube testait un 1080p à la qualité plus élevée pour ses abonnés Premium. Deux mois plus tard, la plateforme déployait cette fonctionnalité sur iOS, toujours réservées à ceux qui paient YouTube Premium. Néanmoins, comme le rapporte 9to5Google, cela a entraîné une confusion, certains croyant que le 1080p était désormais réservé à ceux qui payaient le service.

À quoi sert le 1080p Premium ?

Sur une page d’aide de Google, on apprend que l’abonnement YouTube Premium permet de « regarder des vidéos en 1080p Premium sur les téléphones et tablettes Apple. » Si pour le moment, un iPhone ou un iPad est nécessaire, YouTube précise que « cette fonctionnalité sera peut-être proposée sur d’autres appareils plus tard », sans plus de détails.

Cette qualité vidéo s’ajoute en fait au 1080p classique, mais avec un meilleur débit. Cela offre « plus d’informations par pixel, ce qui procure une expérience de visionnage de meilleure qualité. » Une option qui fonctionne pour les vidéos classiques, mais également les lives YouTube et les Shorts.

Non, YouTube ne dégrade pas le 1080p pour vous faire passer à la caisse

Une croyance largement répandue, c’est celle que la qualité du 1080p sur YouTube n’est pas satisfaisante. Ce qui serait la faute à un débit insuffisant et à des algorithmes de compression trop forts. Une chose plutôt logique : YouTube n’est rentable que depuis quelques années, la faute à des coûts de fonctionnement très élevés. Diffuser de la vidéo sur Internet est ce qui consomme le plus de ressources (matérielles et financières) : chaque optimisation de YouTube peut lui permettre d’économiser beaucoup.

Mais soyez rassurés : le 1080p ne va pas disparaître, YouTube l’a confirmé. Cette qualité vidéo reste et restera gratuite. Simplement, les abonnés à YouTube Premium peuvent profiter de débits plus élevés pour avoir une meilleure qualité d’image. D’ailleurs, il faut pour le moment avoir un appareil Apple pour en profiter.

