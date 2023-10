Comment Google veut réinventer la liste de courses avec l’IA

Google teste en ce moment une fonctionnalité pour Keep, son application de prise de notes. Elle permet de générer des « Listes magiques » grâce à l'IA, que ce soit pour faire vos courses ou pour lister ce que vous devez emmener en vacances.

Et si vous n’aviez plus à écrire votre liste de courses ? Et si c’était une intelligence artificielle qui s’en occupait ? ChatGPT peut déjà le faire, en lui indiquant les plats que vous avez envie de concocter, mais l’interface utilisateur laisse encore à désirer. C’est là que Google a une carte à jouer : son application de prise de notes Google Keep peut tout à faire servir de liste de courses. Ça tombe bien : les « listes magiques » pourraient prochainement arriver.

Des « listes magiques » qui se génèrent toutes seules dans Google Keep

C’est en fouillant dans le code APK de l’application Google Keep que 9to5Google a trouvé des traces de la fonctionnalité « Magic Lists » (ou « Listes Magiques » en français). Elle y est décrite comme une « aide à la prise de notes créative ».

Google a déjà testé par le passé une fonction similaire. En 2022, une expérience de l’AI Test Kitchen (une plateforme de test d’IA) nommée « List It » permettait d’utiliser LaMDA (un des modèles de langage de l’entreprise) afin qu’elle génère une liste de sous-tâches à partir d’un objectif qu’on lui décrivait.

Avec au moins trois mots qu’on lui donne, l’IA de Google peut générer des listes à puces. Par exemple, on peut lui demander ce dont on a besoin pour un voyage en camping avec des enfants : c’est un exemple donné par l’application. On peut aussi très bien imaginer une liste de courses, de fournitures scolaires.

Bien que ce ne soit pas explicité, on peut imaginer que Google Keep puisse à l’avenir générer des listes à partir de nos notes, en résumant celles griffonnées (ou plutôt tapées) lors d’une réunion de travail ou durant un cours. À l’instar de la fonction d’aide à la rédaction dans Gmail, l’outil affiche la liste avant qu’on l’ajoute dans sa note.

Google évite toute responsabilité dans ce que son IA peut vous dire

Dans le code de l’application, on trouve un texte qui devrait apparaître aux yeux des utilisateurs. Il indique qu’« il s’agit d’une aide à la prise de notes créative, qui n’est pas censée être factuelle. » L’idée est probablement pour Google de ne prendre aucune responsabilité dans ce que Keep peut conseiller à ses utilisateurs.

Magic Lists est d’ailleurs limité : dans le cas où la liste ne respecterait pas les conditions d’utilisation ou serait trop complexe à générer, un message s’affichera. Il indique que l’outil est « encore en train d’apprendre, et nous ne pouvons pas vous aider avec ça. »