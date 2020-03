Google Play Films : des films gratuits avec publicités pourraient être proposés

Des preuves trouvées dans le code APK de Google Play Films laissent entendre que des films gratuits pourraient être proposés sur l'application. Pour en profiter, il faudrait regarder des publicités.

Sur l’application de vidéos à la demande Google Play Films, vous pouvez soit acheter des films, soit les louer pour quelques jours. Dans tous les cas, il faut débourser une certaine somme d’argent pour regarder un contenu sur la plateforme. Or, cela pourrait bientôt changer à en croire des preuves trouvées par XDA Developers.

En fouillant le code APK de l’application dans sa version 4.18.37, le média spécialisé s’est en effet rendu compte Google serait en train de préparer l’arrivée d’une sélection de films mise gratuitement à disposition des utilisateurs. En contrepartie, les téléspectateurs devraient regarder des publicités.

« Des centaines de films, juste quelques pubs »

XDA Developers a en effet repéré une ligne de codes contenant les mots suivants : « des centaines de films, juste quelques pubs ». On imagine assez facilement comment cette courte phrase pourrait se retrouver en en-tête de la sélection pour convaincre les utilisateurs de se laisser tenter.

Google Play Films et séries Télécharger gratuitement

Sur d’autres lignes ainsi mises en évidence, on lit même « regarder gratuitement avec des publicités » ou « gratuit avec des publicités ». Rien ne permet d’indiquer si Play Films proposera bel et bien ce genre d’offres un jour, mais il est certain que la firme de Mountain View songe sérieusement à la question.

Reste à savoir si les contenus accessibles gratuitement seront issus du catalogue classique où si ce sont carrément de nouveaux films qui arriveront sur Play Films pour être proposés dans cette formule.

Confinement et concurrence

Il est par ailleurs difficile d’estimer à quel moment une telle offre pourrait voir le jour sur Play Films. Pendant la période de confinement que nous vivons actuellement pour faire face au Covid-19, d’aucuns pourraient être intéressés par ces films gratuits.

Pour aller plus loin

Le casse-tête des DRM sur Android

Pour Google, cela pourrait être une tentative intéressante pour se frotter aux géants du secteur SVoD tels que Netflix ou Disney+. À cet égard, rappelons que Disney+ a vu son arrivée en France retardée sur demande du gouvernement.