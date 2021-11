Les meilleures applications pour apprendre le piano

Voici la liste des meilleures applications pour apprendre le piano. Celles-ci permettent de bien se familiariser avec le noble instrument, de comprendre quelques notions théoriques ou encore de peaufiner votre talent.

Le piano est l’un des instruments les plus emblématiques de l’histoire de la musique. Si d’aucuns l’associent encore à une élite guindée et fermée, le piano se marie à tous les genres que vous trouveriez sur un service de streaming musical et peut être accessible à tous les publics.

Aussi, en plus d’apprendre à jouer de la guitare, vous pouvez aussi apprendre à jouer du piano grâce à notre sélection d’applications.

Les applications pour apprendre à jouer au piano

Le piano est un art avec son univers, ses codes, ses techniques. Quelques applications vous aident à découvrir tout cela.

Piano – Apprenez le piano

Piano - Apprenez le piano Télécharger Piano - Apprenez le piano gratuitement APK

En plus de son clavier virtuel assez classique, l’application Piano – Apprenez le piano propose des vidéos didactiques où un instructeur vous livre ses conseils pour exécuter certains accords et explique quelques notions de solfège.

Si vous jouez sur l’application, cette dernière pourra aussi vous faire quelques retours pour vous aider à progresser. Quelques partitions vous aideront aussi à mieux maîtriser l’art du piano.

Perfect Piano

Perfect Piano Télécharger Perfect Piano gratuitement APK

L’envie de jouer au piano vous démange peut-être à tout moment de la journée, même lorsque vous êtes loin de votre instrument. L’application Perfect Piano réussira peut-être à soulager vos ardeurs. Il s’agit en effet d’un clavier virtuel que vous pouvez personnaliser de plusieurs manières afin d’afficher les touches que vous souhaitez et configurer les effets sonores de votre choix.

Vous pourrez pianoter sur votre smartphone pour réviser rapidement quelques accords, un enchaînement de notes ou faire quelques tests. Une rubrique de Perfect Piano propose aussi de s’essayer à quelques morceaux avec les notes et le rythme qui défile sur l’écran « en cascade » (il faut appuyer au bon moment et pendant la bonne durée).

Notes De Musique – Apprendre à lire les notes

Notes De Musique - Apprendre à lire les notes Télécharger Notes De Musique - Apprendre à lire les notes gratuitement APK

Certains d’entre vous se lancent peut-être dans l’apprentissage du piano… mais sans maîtriser quelques rudimentaires de solfège comme la lecture de notes sur une partition. L’application Notes De Musique – Apprendre à lire les notes peut y remédier (son nom ne laissait pas vraiment de place au doute).

Vous y trouverez quelques exercices ludiques avec différents modes de jeu pour progressivement réussir à déchiffrer les notes comme s’il s’agissait d’un alphabet. Une application sobre, sans prétention et très simple à prendre main.

Les applications pour jouer les bonnes notes au piano

Bon, les applications ci-dessus aident surtout à bien appréhender un clavier de piano, à reconnaître à quelle note correspond chaque touche. Pour vraiment maîtriser l’instrument, vous pouvez toutefois aller plus loin avec les applications ci-dessous.

MuseScore : regardez et jouez des partitions

MuseScore: regardez et jouez des partitions Télécharger MuseScore: regardez et jouez des partitions gratuitement APK

On joue souvent d’un instrument pour pouvoir reproduire nos morceaux favoris ou quelques classiques. Dans ce cas-là, il peut être utile de mettre la main sur une partition pour savoir comment bien s’y prendre. MuseScore sera un bon allié dans ce cadre-là puisque cette application se targue d’un catalogue de plus d’un million de partitions.

Cherchez donc le morceau qui vous intéresse ou tentez d’en découvrir un nouveau pour le jouer au piano. Vous pourrez d’ailleurs télécharger les partitions sur votre smartphone afin de les avoir à portée de main même sans être connecté à Internet.

Perfect Ear – Ear Trainer

Perfect Ear - Ear Trainer Télécharger Perfect Ear - Ear Trainer gratuitement APK

Bien. Vous savez jouer au piano. Il est temps de passer à l’étape supérieure et développer votre acuité auditive avec Perfect Ear. Cette application vous propose plusieurs types d’exercices dédiés à peaufiner vos esgourdes, aussi bien pour reconnaître des notes afin de les refaire que pour les sensibiliser aux notions de rythmes et d’intervalles.

On ne vous promet pas l’oreille absolue évidemment, mais une ouïe aiguisée est évidemment un atout de poids quand on se lance dans la musique.

