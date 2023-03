Pixel Launcher : des animations moins frustrantes à venir dans Android 13

Alors qu'une mise à jour d'Android 13 arrive bientôt, la dernière bêta montre un Pixel Launcher qui se bonifie. L'animation du clavier dans le tiroir d'application est enfin plus fluide. Si vous l'utilisez tout le temps, ça devrait (un peu) changer votre vie.

La Pixel Experience, ou le Pixel Launcher, est sans doute l’une des interfaces Android les plus appréciées sur le marché. C’est assez logique : disponible sur les smartphones Pixel, elle est conçue par Google, qui gère aussi le développement d’Android. Dans la dernière bêta d’Android 13, la QPR3, l’affichage du clavier à l’ouverture du tiroir d’applications devient plus fluide sur ces modèles, comme l’indique XDA Developers.

Des animations plus fluides pour les smartphones Pixel

En réalité, cette nouveauté a été repérée par un informateur de XDA Developers du nom d’Eduardo. L’ouverture du tiroir d’applications est désormais plus fluide. Cela saute aux yeux lorsque l’option « Toujours afficher le clavier » est activée : elle permet d’activer le clavier lorsqu’on ouvre ce tiroir, pour commencer à chercher une application en particulier. Alors, les deux apparaissent en même temps.

Le tiroir d’applications jusqu’à maintenant // Source : XDA Developers Le tiroir d’applications dans Android 13 QPR3 // Source : XDA Developers

Avant cette bêta, le clavier s’affichait seulement après l’ouverture du tiroir, ce qui peut être gênant quand on veut aller vite, tout en ajoutant une animation supplémentaire. Cette nouveauté a également été repérée dans la deuxième Developer Preview d’Android 14 : il semblerait que Google en soit pleinement convaincu.

Cette ouverture plus fluide du tiroir d’applications sera officiellement déployée lors de la prochaine mise à jour Pixel Feature Drop qui a lieu tous les trimestres. Rendez-vous est donc pris en juin prochain pour en profiter. On devrait aussi y voir l’arrivée du Pixel 7a dont on connaît de plus en plus de détails.

