Android : Google date ses nouveautés de l’I/O

Lors de sa conférence Google I/O, l'éditeur d'Android a révélé un calendrier des nouvelles fonctionnalités à venir sur le système d'exploitation de nos smartphones et de nos tablettes. Au programme : intelligence artificielle en force et fonds d'écran.

En marge des annonces matérielles faites lors de la Google I/O, à savoir le Pixel Fold, la Pixel Tablet ou encore le Pixel 7a, Google a présenté des fonctionnalités qui vont arriver cette année sur Android.

Les Pixel vont avoir droit aux fonds d’écran cinématiques

Les deux premières fonctions sont les fonds d’écran basés sur des émojis et les fonds d’écran cinématiques.

La première fonctionnalité permet de créer un fond à partir de plusieurs émojis choisis, en les coloriant et en définissant la couleur d’arrière-plan. On peut aussi les disposer comme on le souhaite pour créer les scènes que l’on veut ou afficher des symboles que l’on aime bien.

La seconde fonctionnalité permet de créer des fonds d’écran dits « cinématiques ». À vrai dire, on sélectionne la photo que l’on désire afficher et Android se charge de créer un effet de parallaxe en détourant un sujet au premier plan de l’arrière-plan. Une manière discrète d’animer son fond d’écran et qui s’active lorsqu’on penche son smartphone.

Toutes deux arriveront en juin sur les smartphones Pixel. Cependant, on peut penser que cela sera étendu à Android dans les prochains mois, si ces nouvelles méthodes pour créer des fonds d’écran sont adoptées par les utilisateurs.

Google Messages vous remplace à la rédaction de vos SMS

La prochaine fonctionnalité ne concerne pas directement le système d’exploitation, mais l’une de ses applications les plus importantes : Google Messages. L’application de SMS va se compléter avec « Magic Compose », une fonctionnalité reposant sur l’intelligence artificielle générative.

Elle va permettre de répondre à ses messages avec des réponses générées automatiquement, dans le style choisi, du plus informel avec des émojis au plus formel. Une fonctionnalité qui arrivera en bêta dès cet été.

Les fonds d’écran générés par intelligence artificielle

Android pourra bientôt créer des fonds d’écran par intelligence artificielle, grâce à une fonction nommée tout simplement « Generative IA ». Pour créer l’arrière-plan parfait, l’outil pose des questions pour que l’on décrive notre « vision créative ». Le système d’exploitation peut générer des images uniques et en plus de ça, les fonds d’écran seront bien sûr compatibles avec Material You, pour avoir une interface avec des couleurs synchrones.

On peut régénérer autant de fois que l’on veut son fond d’écran et présélectionner des options : styles, éléments représentés, etc. Pour le moment, aucune date de disponibilité n’a été révélée, si ce n’est que ça arrivera « plus tard dans l’année ».

Android 14 : les écrans de verrouillage seront enfin réellement personnalisables

Google l’a annoncé également, vous pourrez « personnaliser votre écran de verrouillage avec de nouveaux raccourcis et des horloges magnifiquement conçues. » Si l’on en croit les quelques captures d’écran publiées, on pourra afficher la météo, la température, l’heure, le tout dans des styles et des coloris différents. On pourra aussi ajouter des raccourcis : lampe, agenda, scanner de QR code, Google Wallet, etc.

Un thème natif fera aussi son arrivée dans Android 14 : le monochrome. De quoi retirer les couleurs de son smartphone, ce qui peut éviter d’être trop attiré par votre smartphone et de l’utiliser trop longtemps. Avec tout cela, Android pourrait arriver à se mettre à niveau avec ce que propose iOS depuis iOS 16, qui apportait aussi beaucoup plus d’options de personnalisation de l’écran de verrouillage. Toutes ces fonctionnalités débarqueront plus tard dans l’année aux côtés d’Android 14.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.