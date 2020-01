Google souhaite rendre Android 11 encore plus agile pour les développeurs

Google introduira avec Android 11, une nouvelle fonctionnalité. Baptisée « App Compatibility » et intégrée aux réglages, elle permettra aux développeurs de vérifier la compatibilité de leurs applications avec les dernières évolutions de l'OS.

Chaque nouvelle version d’Android apporte son lot de nouveautés pour le commun des mortels… mais aussi et surtout pour les développeurs, qui doivent alors composer avec de nombreux changements d’API et des modifications ayant un impact direct sur le « comportement » même de l’OS de Google. Prendre en compte ces changements est capital pour s’assurer qu’une application donnée fonctionne correctement sur la dernière version d’Android, et ce malgré ses nombreuses évolutions.

Pour simplifier les phases de tests inhérentes aux mutations annuelles d’Android, Google profitera de sa conférence I/O pour dévoiler, parmi les autres nouveautés d’Android 11, une nouvelle fonctionnalité : « App Compatibility ». Cette dernière permet comme son nom l’indique de tester la compatibilité de son (ou ses) application(s) sur Android 11.

Rendre plus « ludiques » les changements d’API

Comme l’indique XDA Developers, les développeurs d’applications Android sont invités, après avoir pris connaissance des nouveautés, à mettre à jour leur application pour y ajouter les dernières API. L’idée étant alors d’être dès que possible en conformité avec les conditions requises du Play Store en la matière. Google laisse toutefois aux développeurs un délai pour leur permettre de procéder à ses changements. C’est souvent durant ce créneau que la phase de test est d’actualité. Trois grandes options s’offrent alors aux développeurs : lancer des tests sur une version émulée d’un appareil Android, depuis un cloud, ou directement à l’aide d’un smartphone, en « local ».

C’est là qu’interviendra « App Compatibility », que Google prévoit d’intégrer à Android 11 depuis les réglages dédiés aux développeurs. Cette fonctionnalité devrait rendre plus faciles les phases de tests et permettre une identification plus rapide d’éventuels problèmes causés par les nouveautés majeures de l’OS.

L’atout principal de cette nouvelle fonctionnalité est à la fois de proposer aux développeurs une interface claire pour leurs essais, mais aussi de leur éviter d’avoir à saisir des commandes ADB pour évaluer « manuellement » les répercussions de chaque nouveauté d’Android sur leurs applications.