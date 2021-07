Les AirPods Max passent sous les 500 € pendant les soldes

Avec les succès de ses AirPods et AirPods Pro, Apple sort son premier casque sans fil : les AirPods Max. En intégrant la technologie de réduction de bruit active, Apple tente de concurrencer les ténors du secteur comme Sony, Bose, ou encore Sennheiser. Assez onéreux, le casque est proposé sur Amazon à 496 euros au lieu de 629.

La firme de Cupertino est réputée pour proposer des produits premiums. Pour son premier casque audio, Apple offre une qualité de fabrication incomparable et une expérience sonore très haut de gamme. Considérés comme l’un des meilleurs casques audio du marché, les AirPods Max bénéficient aujourd’hui d’une remise immédiate de 21 % sur son prix d’origine, soit 133 euros de réduction.

Lancé au prix de 629 euros, le casque audio AirPods Max est désormais en promotion à 496 euros sur le site d’Amazon – uniquement dans le coloris bleu ciel.

AirPods Max : un casque au design innovant

Comme à son habitude, la marque de la Pomme met en avant son savoir-faire en proposant un design épuré et raffiné. Son casque audio respire le haut de gamme en offrant des matériaux honorables tel que du métal, de l’aluminium anodisé et de l’acier inoxydable lorsque la majorité des constructeurs misent sur le plastique. Il est vrai que ces matériaux ont une incidence sur le poids du casque qui pèse près de 385 grammes, mais se font vite oublier. Une fois posé sur la tête, le confort est au rendez-vous grâce à la présence du tissu maillé (ou « mesh ») sur les coussinets ainsi que sur l’arceau qui répartit le poids et réduit la pression sur le crâne.

À la manière d’une Apple Watch, les AirPods Max intègre la fameuse Digital Crown toujours fluide et plaisante à manipuler afin d’effectuer quelques actions – comme contrôler le volume, changer de morceaux, utiliser Siri. Le casque dispose d’un autre bouton physique qui lui, sera dédié à la réduction de bruit active.

Une qualité audio à son MAX

Pour son casque audio, Apple a bien évidemment intégré la technologie ANC(ou Active Noise Cancelling). Pour garantir un son immersif, la firme californienne voit les choses en grand et ajoute six micros orientés vers l’extérieur pour capter les sons ambiants pour les couper totalement à l’oreille de l’utilisateur. Cette technique rend la réduction encore plus efficace que la concurrence – le Sony WH-1000XM4, par exemple. De plus, cela permet d’isoler votre voix pendant vos appels téléphoniques de façon à ce qu’elle soit parfaitement audible, même en plein vent. Si vous souhaitez amplifier les bruits, le mode Transparence vous permettra d’entendre parfaitement ce qu’il se passe autour de vous et même d’avoir une conversation sans avoir à retirer votre casque.

Les AirPods Max intègrent deux transducteurs de 40 mm et d’un limiteur de distorsion pour un son parfaitement net. Équipé de la puce H1, le casque offre une expérience sonore de grande qualité avec un rendu fidèle. La cerise — ou la pomme – sur le gâteau, on retrouve un système de spatialisation du son afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles, renforcé par la présence de gyroscope sur le casque pour une écoute immersive comme au cinéma.

La magie de l’écosystème Apple

Comme tout produit de la marque, le casque prend tout son sens lorsqu’il est associé avec : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et enfin Apple Watch. Il se configure en un seul geste et s’appareille rapidement. Les AirPods Max se mettent en pause lorsque vous les retirez, et reprennent la lecture lorsque vous les remettez. La prochaine mise à jour d’iOS va d’ailleurs apporter plusieurs améliorations notamment celle d’émettre un petit signal Bluetooth qui permet de les localiser en cas d’oubli, sur le réseau Find My d’Apple, mais aussi d’obtenir l’audio spatialisé sur tvOS et macOS.

Pour finir côté autonomie, le casque d’Apple se situe dans la moyenne des casques audio du marché. Il peut tenir un peu plus de 20 heures en utilisant la réduction de bruit active et l’audio spatial avec une charge complète. Il se recharge via l’étui de protection et met environ 2h15 pour lui faire récupérer ses 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le casque AirPods Max.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods Max.

