Une TV QLED 55″ 8K au prix de la 4K, c’est ce que propose Samsung pendant les soldes

Les téléviseurs 8K ne sont pas légion malgré une certaine ancienneté. Le Samsung Q700T en est un de ses fiers représentants et profite actuellement d'une réduction jamais vue pendant les soldes en passant de 1999 à 1390 euros sur diverses boutiques en ligne.

Les téléviseurs 4K représentent maintenant une immense majorité chez le grand public malgré l’arrivée déjà lointaine de la 8K avec quelques modèles précurseurs ! C’est le cas de ce téléviseur QLED 55 pouces de Samsung (QE55Q700T) qui voit aujourd’hui son prix dégringoler en passant de 1999 à 1390 euros chez Boulanger. C’est aujourd’hui un prix quasiment au niveau des meilleurs téléviseurs QLED de la marque, mais en 4K.

Les caractéristiques de la TV Samsung QE55Q700T 8K QLED

Définition 8K (7680 x 4320 pixels)

Dalle QLED

Système d’upscaling de 4K vers 8K

Le téléviseur Samsung QE55Q700T est disponible à 1390 euros chez Boulanger au lieu d’un prix habituel atours de 1999 euros. L’offre est aussi disponible chez Darty et la Fnac pour 9 euros de plus.

Une TV design à très, très haute définition

Avec un look quasi borderless , Cette TV de 55 pouces est vraiment réussie visuellement parlant. On a l’impression d’avoir un objet d’art dans son salon qu’elle soit collée à un mur ou placée sur un meuble.

Mais le principal intérêt de ce téléviseur concerne évidemment la définition 8K. Une résolution de 7680 x 4320 pixels qui, bien qu’elle ne soit pas encore très répandue sur les chaînes de TV, commence tout de même à arriver massivement sur le contenu vidéo en ligne et certains Blue Ray Ultra HD. Certains programmes comme les JO de Tokyo seront par exemple diffusés en 8K. En plus de ceci, cette TV est accompagnée du processeur Quantum 8K de Samsung qui va se charger d’upscaler les images 4K en 8K pour vous faire profiter d’une qualité d’image presque irréprochable depuis une source inférieure.

De plus, la dalle QLED permet d’avoir aussi une bonne restitution des couleurs et des contrastes de qualité, même si l’on n’est pas encore au niveau de l’OLED. Il faut tout de même compter sur un traitement de l’image à base de HDR 10+ ou HLG ainsi qu’une partie son de qualité. Ce dernier inclue notamment le système Q-Symphonie permettant de synchroniser le son des haut-parleurs avec un système sonore externe comme une barre de son par exemple.

Un écosystème centré autour du multimédia

Un téléviseur aujourd’hui n’est pas le même sans un système de Smart TV. Celui de Samsung -Tizen OS- est plutôt réussi et donne accès à des applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou MyCanal. L’OS intègre aussi la fonctionnalité Smart Things pour contrôler vos objets connectés compatibles ! On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby et Google Assistant pour contrôler la TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021