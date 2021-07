En solde, le TV LG OLED BX3 de 65 pouces perd 500 euros de son prix

Si vous attendiez les soldes pour vous procurer un téléviseur équipé d'une dalle OLED à un prix moins élevé, Cdiscount frappe fort en proposant l'un des meilleurs TV de la marque LG avec 500 euros de réduction. Le TV LG OLED 65BX3 est donc proposé à 1399,99 euros au lieu de 1 899,99 euros pour les membres Cdiscount à volonté.

Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, Cdiscount propose à l’occasion des soldes le TV LG 65BX3 à un meilleur prix.

Les points forts du TV LG OLED 65BX3

Une dalle OLED 65 pouces de qualité

Sa compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 pour les consoles next-gen

Au lieu de 1 899,99 euros, le LG BX3 de 65 pouces est actuellement en promotion à 1599,99 euros sur le site Cdiscount, soit une économie de 300 euros sur la facture. Cependant si vous êtes membres Cdiscount à volonté, le téléviseur passe à 1399,99 euros grâce au code promotionnel « 200TVCDAV » à ajouter avant de procéder au paiement.

Le savoir faire de LG👇

Avec le modèle 65BX, il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur d’une diagonale de 65 pouces. Il propose un design ultra-fin et élégant sous tous les angles et sera parfaitement s’intégrer dans votre intérieur, que ce soit sur un meuble ou accroché à un mur. Grâce à sa dalle OLED, ce téléviseur offre une excellente qualité d’image avec un taux de contraste infini et d’un affichage des couleurs ultra réaliste et une excellente luminosité. Le traitement des images sera d’ailleurs optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 3 qui assure une très bonne mise à l’échelle des contenus.

Côté qualité d’affichage, cet écran OLED est nativement certifiée 100Hz et fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K UHD (3840 x 2160 pixels). On retrouvera également une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. Pour le son, l’immersion sera complète avec une compatibilité Dolby Atmos et un système sonore 2.2 de 40 Watts avec deux woofers pour des basses puissantes et présentes. Vous pourrez compléter cela avec l’ajout d’une enceinte pour un effet surround.

Un partenaire idéal pour le gaming

Ce téléviseur à de quoi ravir les joueurs et les joueuses car ce téléviseur se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. La TV BX sera donc particulièrement adaptée aux consoles next-gen ( la PS5, la Xbox Series S/X et même à un PC). On retrouve également l’AMD Freesync et Nvidia G-Sync pour bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux ainsi qu’un mode ALLM afin de limiter au maximum l’input Lag.

Un OS Maison efficace

Pour finir, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation webOS 5.0, fluide et intuitif. Les applications phares, comme celles de streaming, seront donc au rendez-vous. De même que les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Si vous souhaitez diffuser du contenu depuis votre smartphone, vous pourrez passer par Miracast ou AirPlay 2. Dernier atout, un peu gadget, mais plutôt appréciable : retrouvez la télécommande Magic Remote qui est munie d’un pointeur qui s’utilise comme une souris pour naviguer dans les menus de la télévision plus rapidement.

