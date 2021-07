Galaxy Buds Plus : les écouteurs sans fil de Samsung chutent sous les 100 €

Les Samsung Galaxy Buds Plus ont accompagné la sortie des smartphones de la gamme S20 l'année dernière. Ils ont la particularité d'apporter une meilleure autonomie que les anciens modèles, pour un prix très réduit aujourd'hui chez Fnac/Darty : 99 euros au lieu de 149 euros.

Les Samsung Galaxy Buds Plus sont exactement les mêmes écouteurs sans fil que les Galaxy Buds classiques, mais avec une meilleure autonomie et un nouveau mode de bruit ambiant, uniquement pour les appels téléphoniques. Ils sont dès maintenant disponibles avec une réduction de 33 %.

Ce qu’il faut retenir des Samsung Galaxy Buds+

La bonne isolation passive

L’autonomie rehaussée à 22h

La compatibilité charge sans fil

La bonne signature sonore par AKG

Au lieu de 169 euros à leur lancement, mais plus habituellement vendus à 149 euros depuis quelque temps, les Samsung Galaxy Buds Plus sont aujourd’hui en promotion à seulement 99 euros chez Darty et à la Fnac.

Un petit « Plus » par rapport aux Galaxy Buds classiques

Les Galaxy Buds Plus ne sont qu’une version améliorée des modèles qui lui ont succédé. La réduction de bruit active n’est pas au programme sur ces écouteurs sans fil, mais un nouveau mode bruit ambiant a été ajouté sur cette plus récente version des true wireless de Samsung pour passer des appels téléphoniques sans être dérangé par les voitures qui passent dans la rue. L’autre amélioration se fait au niveau de l’autonomie, qui monte désormais jusqu’à 22 heures avec le boitier compatible charge sans fil, contre 14 heures auparavant.

Un son toujours signé AKG

La qualité sonore est très satisfaisante, puisque AKG est derrière tout ça. Il faut toutefois préciser que les morceaux écoutés produisent souvent un aspect non naturel, ce qui se traduit notamment par une légère distorsion sur les morceaux complexes avec beaucoup d’instrumentations. Ça plait ou ça ne plait pas, mais les écouteurs de Samsung ont le mérite de disposer d’une sonorité propre et originale.

Comme dit précédemment, la réduction de bruit active n’est pas au rendez-vous, mais l’isolation passive fait déjà du bon travail pour éliminer un minimum les parasites extérieurs. Les Galaxy Buds Plus intègrent aussi deux microphones à chaque écouteur qui analysent en continu le niveau sonore environnant, dans le but de proposer la meilleure expérience possible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds Plus.

