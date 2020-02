Galaxy Buds Plus : les futurs écouteurs de Samsung déjà pris en main en vidéo

Alors que les nouveaux écouteurs de Samsung doivent être présentés officiellement ce mardi, le journaliste Roland Quandt a déjà pu les acheter et les prendre en main en vidéo.

Ce mardi, Samsung doit présenter officiellement à San Francisco sa nouvelle gamme de smartphones. Quatre appareils sont ainsi attendus, les Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra et son nouveau modèle pliable, le Galaxy Z Flip. Néanmoins, les smartphones ne devraient pas être les seuls appareils présentés.

En effet, Samsung devrait aussi profiter de sa conférence pour dévoiler officiellement ses nouveaux écouteurs true wireless, les Samsung Galaxy Buds Plus. Si l’on a déjà pu les découvrir au travers de visuels et d’offres de précommandes, c’est cette fois une vidéo de prise en main qui a été réalisée par le journaliste Roland Quandt du site WinFuture.

Le journaliste allemand a en effet pu commander en avance les nouveaux écouteurs de Samsung, avant même qu’ils ne soient présentés officiellement par la marque, et délivrer ses premières impressions en vidéo.

Une batterie bien meilleure que sur les premiers modèles

Roland Quandt commence par faire le tour des caractéristiques, aussi bien celles affichées sur la boîte que celles présentes dans l’application Samsung. Il explique ainsi que les écouteurs devraient profiter d’une autonomie de 11 heures, contre 7,5 heures pour les Galaxy Buds annoncés l’an dernier. Chaque écouteur est ainsi doté d’une batterie de 85 mAh, contre 58 pour les précédents, avec un boîtier lui aussi plus autonome que les modèles de 2019, passant de 252 à 270 mAh.

Outre la meilleure autonomie, les Galaxy Buds Plus devraient finalement apporter assez peu de nouveautés. Roland Quandt explique par exemple que les écouteurs ne proposent pas de réduction active du bruit ambiant, malgré les trois microphones, mais un simple mode « ambient sound » permettant d’entendre les sons environnants. Dans l’application, l’utilisateur peut régler les paramètres d’égalisation avec six préréglages. Il est également possible de modifier les contrôles tactiles pour chaque écouteur.

Les Samsung Galaxy Buds sont attendus en quatre teintes, dont trois — bleu, blanc et noir — prévues pour l’Europe. Ils seront proposés avec trois paires d’embouts et trois paires d’ailettes dans la boîte. Les écouteurs de Samsung devraient être lancés officiellement ce mardi lors de la présentation officielle des Samsung Galaxy S20 à San Francisco.