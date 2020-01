Galaxy Buds+ : Samsung aurait fait l’impasse sur la réduction de bruit

Selon les informations du site Sam Mobile, Samsung aurait décidé de ne pas intégrer de réduction de bruit sur ses Galaxy Buds Plus. Les écouteurs profiteraient cependant d'une batterie permettant jusqu'à 12 heures d'autonomie sur une seule charge.

Cela fait désormais plusieurs mois que les prochains écouteurs true wireless de Samsung, les Galaxy Buds+, font parler d’eux. Après plusieurs fuites, c’est au tour du site Sam Mobile de publier de nouvelles informations à leur sujet. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient, les écouteurs ne seraient pas des concurrents directs des AirPods Pro d’Apple.

En effet, Sam Mobile a obtenu de la part de « sources fiables » de nouvelles informations à propos des Galaxy Buds+. La principale d’entre elles est que les écouteurs ne devraient finalement pas proposer de réduction de bruit active. De fait, les écouteurs de Samsung proposeraient, comme les modèles précédents, une simple isolation passive du fait de leur format intra-auriculaire : « Samsung a décidé de faire l’impasse sur cette fonctionnalité pour ses nouveaux écouteurs sans fil ».

Les Samsung Galaxy Buds+ ne viendraient donc pas concurrencer les écouteurs hauts de gamme d’Apple, pas plus que les Sony WH-1000XM3 ou les nouveaux écouteurs à réduction de bruit annoncés au CES de Las Vegas, qu’il s’agisse de ceux de Panasonic et Technics, des modèles de Klipsch ou de ceux d’Audio Technica.

Une batterie qui serait sensiblement plus grande

Les Galaxy Buds+ devraient cependant avoir un petit quelque chose en plus par rapport aux Galaxy Buds premiers du nom, et cela devrait concerner leur autonomie. Toujours d’après Sam Mobile, les écouteurs troqueraient leur batterie de 58 mAh pour un accumulateur de plus grande capacité, à 85 mAh. De quoi permettre sur le papier une autonomie de 12 heures avec une seule charge. Enfin, Samsung aurait doublé le nombre de microphones sur les écouteurs, passant de deux à quatre, pour proposer une meilleure qualité lors des appels vocaux.

Les Samsung Galaxy Buds+ sont attendus le 11 février. Ils devraient en effet être présentés lors de la conférence Samsung Unpacked organisée par le constructeur coréen pour dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S20.