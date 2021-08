VPN : notre sélection des meilleures offres de l’été 2021

Serait-ce le moment de profiter de l'été pour vous évader… virtuellement ? Car même s'il est compliqué de voyager à l'étranger, les VPN peuvent vous le permettre en un simple clic, eux ! Nous avons donc sélectionné nos meilleures références du moment pour que votre connexion puisse passer des vacances ailleurs.

Pour vous protéger cet été, et même plus, pensez d’abord à la crème solaire, c’est important. Mais un bon VPN peut aussi vous protéger efficacement en plus de vous faire voyager à moindres frais ? Vous ne nous croyez pas ? Et bien, sachez qu’avec un VPN, vous pouvez avoir accès aux différents catalogues internationaux des services de VOD comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Pas mal, non ? Eh bien, pour vous, nous avons sélectionné 3 des meilleurs VPN du moment pour que vous puissiez plus facilement faire votre choix en fonction des prix et de vos besoins. Mais n’oubliez quand même pas la crème solaire d’accord ?

Aperçu des offres

L’offre Cyberghost VPN : 3 ans + 3 mois offerts pour 1,99 euro/mois.

L’offre ExpressVPN : 1 an + 3 mois offerts pour 5,84 euros/mois.

L’offre NordVPN : 2 ans + 3 mois offerts pour 2,93 euros/mois.

CyberGhost VPN : le meilleur rapport qualité-prix

CyberGhost VPN est l’un des services de VPN les plus populaires au monde, il compte des millions d’utilisateurs réguliers grâce à sa fiabilité sans failles et ses performances de haut vol. Cyberghost est aussi très à cheval sur sa politique de confidentialité et de transparence. Le service ne conserve pas de log de connexion ni les durées de sessions de ces utilisateurs. Il le prouve chaque année en dévoilant des rapports d’audits très détaillés et consultables par tous.

Côté serveurs, Cyberghost est certainement le VPN le mieux loti avec pas moins de 7300 serveurs dans le monde, autant dire qu’il est quasi impossible de ne pas se retrouver totalement invisible en naviguant sur le web. De plus les performances sont excellentes et permettent d’avoir accès au streaming en haute qualité même sur des serveurs basés à l’autre bout du monde, même si certains font encore mieux dans ce domaine.

Enfin, Cyberghost est aussi l’un des VPN les plus disponibles sur de nombreuses plateformes -Windows, Mac, Android, ioS, navigateurs Web, TV connectées, etc.) afin de toujours en profiter, quel que soit l’appareil. Le service autorise même jusqu’à 10 connexions simultanées, de quoi en faire profiter toute sa famille si besoin sans compter que le prix figure parmi les plus bas du marché.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Cyberghost VPN.

Les caractéristiques de CyberGhost VPN

Le rapport Performances-prix imbattable

Plus de 7300 serveurs dans le monde

Possibilité de lier jusqu’à 7 appareils en un seul compte

En ce moment, CyberGhost VPN propose une offre sur 3 ans + 3 mois gratuits pour 78 euros — équivalent à 2 euros par mois —, mais vous pouvez aussi opter pour une souscription allant de 1 mois à 2 ans. Vous avez aussi le droit à 45 jours d’essai avant de vous faire rembourser si le service ne vous convient pas.

ExpressVPN : Le renouveau de l’outsider

Moins connu, mais qui dispose d’une belle réputation chez les initiés, Express VPN est certainement le service qui a le plus innové ces derniers mois. Le VPN dispose en effet d’un nouveau protocole de communication baptisé LightWay accessible à tous ces clients, anciens comme nouveau, permettant de gagner encore plus en performance, en fiabilité, mais aussi en transparence. Outre cet aspect, le VPN dispose de plus de 3000 serveurs dans le monde et répartis dans 94 pays. C’est certes moins que la concurrence, mais ExpressVPN met surtout l’accent sur les performances et les usages avec une sélection pensée pour offrir la meilleure optimisation en fonction des utilisations (téléchargement, streaming, etc.).

On apprécie aussi la convergence entre les applications mobiles et desktops qui offrent les mêmes interfaces et fonctionnalités comme le changement de protocole (TCP/UDP) ou le split tunneling. Le contournement des géoblocages est également bien géré et les plateformes de VOD à l’étranger sont bien accessibles en HD et ultra HD.

Enfin le support des différents appareils est excellent avec la présence d’une application pour PC/MAC, des extensions pour navigateur, des applications mobiles (Android et iOS) et même un support des smart TV (Android TV, Apple TV). Il n’y a finalement que le prix qui peut être considéré comme élevé, surtout si on le compare à ses concurrents.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur ExpressVPN.

Les caractéristiques d’ExpressVPN

Un VPN rapide et optimisé pour le téléchargement

Le support de nombreux appareils

Un protocole performant et entièrement transparent

En ce moment, ExpressVPN propose un abonnement de 12 mois + 3 mois offerts pour 5,84 euros par mois, soit un total de 87,56 euros. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Nord VPN : la valeur sûre

Sans doute le service de VPN le plus connu de cette sélection, NordVPN ne triche clairement sur sa réputation de service fiable et performant. Il est d’abord d’une simplicité enfantine, au point même que tous les autres se sont inspirés de son interface claire qui en un clic peut faire voyager votre connexion internet à l’autre bout du monde. Nord VPN dispose de plus de 5 400 serveurs répartis à travers le monde dans une centaine de pays. Il y a même un système ingénieux de localisation des serveurs, notamment aux États unis afin d’optimiser le réseau en fonction de son utilisation. Son protocole Wireguard est parmi les plus performants du marché, NordVPN indique des vitesses moyennes mondiales allant jusqu’à 6 730 Mbit/s.

De plus, si vous ne savez pas trop où vous connecter, une fonction Quick Connect est là pour simplement faire en sorte de sécuriser votre connexion tout en vous proposant les performances les plus adaptées à votre connexion domestique, le tout en un seul clic. NordVPN dispose aussi de quelques options bien pratiques comme Le Kill Switch qui permet de couper complètement la connexion au cas où un problème venait à survenir ou le bloqueur de publicité intégré qui permet de ne pas avoir à installer une extension sur son navigateur.

Enfin vous pouvez connecter jusqu’à 10 appareils avec un seul compte, pratique, d’autant que le service est accessible sur de très nombreux supports et il est possible de l’installer directement via son routeur.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur NordVPN.

Les caractéristiques de Nord VPN

Simple, rapide et accessible partout

Plus de 5 400 serveurs, avec de bons débits

jusqu’à 10 appareils en simultané

Nord VPN propose pour cet été une offre sur 2 ans à 79,20 euros avec 3 mois offerts. Vous pouvez également opter pour l’abonnement de 1 an à 47,20 euros par mois ou l’abonnement mensuel à 9,56 euros par mois. Vous avez jusqu’à 30 jours pour vous faire rembourser si vous n’êtes pas satisfait du service.