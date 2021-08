Les forfaits mobile les plus économiques du moment : de 5 à 20 Go pour moins de 3 €/mois

Après les dépenses des vacances d'été, vous aurez sûrement envie de faire des économies. Et vous pouvez le faire dès maintenant en changeant votre forfait mobile ! Auchan télécom propose en ce moment deux offres sans engagement à tout petit prix : 5 Go pour 1,99 euro par mois et 20 Go pour 2,99 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Si vous faites partie de la catégorie de celles et ceux qui n’ont pas besoin d’une grosse enveloppe 4G mensuelle, car souvent — voire la plupart du temps — connectés à un point d’accès Wi-Fi avec leur smartphone, rien ne sert de payer plus de 10 euros par mois pour son forfait mobile. Auchan télécom l’a bien compris aujourd’hui en renouvelant ses séries limitées avec des offres sans engagement avant tout destinées aux petits budgets.

Ce qu’il faut retenir des forfaits Auchan télécom

De 5 à 20 Go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom

Les appels/SMS/MMS illimités en France et en Europe

Un tout petit prix, même après la période promotionnelle

Auchan télécom propose en ce moment deux forfaits mobile en série limitée. Le premier est disponible jusqu’au 1er septembre, il inclut 5 Go pour 1,99 euro par mois pendant un an, puis le prix passe à 7,99 euros. Le deuxième est quant à lui disponible jusqu’au 24 août et comprend 20 Go de 4G pour 1 euro de plus, soit 2,99 euros par mois, mais seulement pendant 6 mois pour repasser ensuite à 9,99 euros.

Notez que Cdiscount mobile propose lui aussi un forfait mobile 5 Go à 1,99 euro par mois pendant un an.

Qui est Auchan télécom ?

Auchan télécom est un opérateur mobile virtuel qui a récemment été racheté par Bouygues Telecom. Il utilise donc les infrastructures et le réseau de ce dernier. Sachant cela, il est donc impératif pour vous de vérifier si la couverture est bonne autour de votre domicile.

Des forfaits pour les petits budgets

Les forfaits mobile en série limitée chez Auchan télécom proposent évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques règles à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

En ce qui concerne la data, vous aurez droit à 5 Go pour l’un et 20 Go pour l’autre. Dans les deux cas, ces enveloppes 4G ne conviendront pas aux personnes qui consomment de la data à outrance en binge-watchant leur série favorite dans les transports en commun, par exemple. Non, elles s’adressent plus à un public qui souhaite rester connecté sans forcément tout consulter, du moins dans l’immédiat. Ils ou elles peuvent en effet se montrer patient et attendre d’arriver à la maison pour se connecter au Wi-Fi et surfer en illimité, sans craindre du hors forfait ou du fameux « débit réduit au-delà ».

Est-il possible de conserver son numéro ?

Oui, et c’est gratuit ! Pour cela, il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. Cependant, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

Les meilleurs forfaits mobile du moment

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !