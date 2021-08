Le prix du Google Pixel 4a est au plus bas grâce à un code promo chez Fnac/Darty

Le Pixel 4a ne va apparemment pas tarder à se faire remplacer. De ce fait, les différents e-commerçants n'hésitent pas à proposer des promotions pour écouler les stocks actuels, à l'image d'aujourd'hui avec un code promo chez Fnac et Darty qui fait passer le prix du smartphone abordable de Google de 349 euros à seulement 309 euros.

Presque un an après le lancement du Pixel 4a, l’annonce du prochain smartphone milieu de gamme de Google serait imminente. Ce dernier viendrait combler l’attente des Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui se fait de plus en plus grande, mais ce n’est pas une raison pour oublier l’excellent modèle actuel. Le 4a est toujours aussi doué en photo et surtout compact, un élément que son successeur pourrait bien laisser derrière lui en intégrant un écran de plus de 6 pouces. De plus, il coûte aujourd’hui 40 euros de moins que d’habitude, ce qui est la plus grosse baisse de prix depuis la sortie du téléphone.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 4a

Un petit écran OLED de 5,8 pouces

De belles photos, de jour comme de nuit

Les performances suffisantes du Snapdragon 730

Au lieu de 349 euros habituellement, le Google Pixel 4a est aujourd’hui disponible en promotion à 309 euros chez Fnac et Darty. Pour obtenir ce prix, il suffit de placer le produit dans votre panier et de saisir le code promo PIXEL avant de procéder au paiement de la commande.

Si, par la suite l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 4a.

Un smartphone agréablement compact

Le Pixel 4a propose de fines bordures tout autour de l’écran avec la présence d’un poinçon pour dissimuler une caméra. La dalle, OLED affichant une définition Full HD+, profite d’une bonne luminosité, mais le plus agréable reste toutefois sa petite diagonale de 5,8 pouces qui tient bien en main. C’est un format qui va se faire de plus en plus rare dans le monde des smartphones, même chez Google qui équiperait probablement son prochain Pixel 5a d’un écran de 6,4 pouces.

En ce qui concerne la fiche technique, il est propulsé par un Snapdragon 730 avec 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas aussi puissant que ce que propose la concurrence sur la même tranche tarifaire, mais c’est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. Il ne faut juste pas être trop gourmand, comme pour l’autonomie qui en dessous de la moyenne avec une batterie de seulement 3 140 mAh, mais qui tient facilement toute la journée si votre utilisation est modérée.

Un roi de la photo à ce prix

Au dos du smartphone, on retrouve un capteur d’empreintes digitales plutôt réactif et, surtout, le module photo. C’est en effet le principal atout de ce Pixel 4a. Son capteur 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,7 et associé à un flash LED capture des clichés tout simplement remarquables pour cette gamme de prix. Il ne jouit pas d’une grande polyvalence, mais de nombreuses fonctionnalités sont là pour varier les plaisirs, comme le joli mode HDR, l’excellent mode portrait ou encore l’incroyable mode « Night Sight » qui permet de prendre de belles photos de nuit.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 4a.

Les meilleurs photophones du moment

Le Pixel 4a est le meilleur en photo à ce prix, mais ce n’est pas le meilleur toutes catégories confondues. Pour découvrir ce qu’il se fait de mieux sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs photophones de 2021.