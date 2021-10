Le Surface Duo est de retour à moitié prix sur le Microsoft Store

Avec un prix de lancement avoisinant les 1 500 euros, le Microsoft Surface Duo n'est clairement pas un smartphone destiné au grand public. Il ne le sera peut-être pas non plus avec cette promotion de 50 % qui le fait passer à 774 euros, mais il aura au moins le mérite d'être plus abordable pour les professionnels (et les autres) qui veulent l'obtenir au meilleur prix possible.

Avec le Surface Duo, Microsoft a eu la bonne idée d’apporter sur le marché un smartphone doté de deux écrans pour améliorer la productivité de l’utilisateur ou l’utilisatrice. Cet appareil s’adresse avant tout à celles et ceux qui ont besoin de travailler dans n’importe quelle situation sans s’encombrer d’un PC portable. Cependant, avec maintenant un prix divisé par deux, il peut sûrement s’ouvrir à un autre public, d’autant plus qu’il peut être utilisé comme une console portable Xbox si vous avez un abonnement au Game Pass. Alors oui, un tout nouveau modèle gomme maintenant la majorité des grands défauts de cette première version, mais celui-ci n’est pas encore disponible en promotion.

Ce qu’il faut retenir du Microsoft Surface Duo

Charge rapide efficace : 75 % en 1h

Une intégration parfaite de la suite office 365

Deux écrans de 5,6 pouces pour une surface totale de 8,1 pouces

Au lieu de 1 549 euros à son lancement, le Microsoft Surface Duo avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 774 euros sur le site officiel de la marque.

Le Surface Duo n’est pas pour tout le monde

Si vous ne regardez qu’un smartphone par sa fiche technique, le Microsoft Surface Duo ne va sûrement pas vous plaire. En effet, la sienne est bien éloignée des standards imposés en 2021, notamment avec la présence d’un Snapdragon 855 datant de 2019. L’ancien SoC haut de gamme de Qualcomm reste performant pour les différents usages du Surface Duo, mais ne vous attendez pas à un smartphone surpuissant capable de lire les derniers jeux 3D mobile dans les meilleures conditions graphiques. De même pour la photo, on ne retrouve qu’un seul capteur de 11 mégapixels qui fait bien pâle figure face à la concurrence et qui servira uniquement pour la visioconférence.

En ce qui concerne l’autonomie, il s’en tire pas trop mal malgré sa petite batterie de 3 577 mAh. Comptez un peu plus d’une journée avec une utilisation classique, avec 15h de lecture vidéo et 27h en communication, selon la marque. De plus, on apprécie la rapidité de sa charge sans fil qui permet au Surface Duo de récupérer 75 % en seulement 1 heure. C’est en revanche un peu plus long pour les pourcentages restants.

Un smartphone pratique si on sait bien l’utiliser

La grande particularité du Microsoft Surface Duo, c’est bien évidemment son double écran qui se dévoile une fois ouvert. On trouve de chaque côté deux dalles AMOLED de 5,6 pouces pour une surface totale de 8,1 pouces. Une bordure est donc visible au milieu à la différence d’un Galaxy Z Fold 3 qui possède un seul écran pliable, mais elle n’est pas vraiment gênante lors d’une utilisation en mode portrait. Certaines applications sont même optimisées dans ce sens, pour voir les courriels de sa boîte mail à gauche et lire le mail sélectionné à droite, par exemple. La suite Office 365 est parfaitement intégrée et optimisée pour ce double écran, un gros avantage si vous avez l’habitude d’utiliser ces logiciels. Vous pouvez également varier les plaisirs en mettant une application à gauche et une autre à droite. Ce smartphone est clairement pensé pour le multitâche. En revanche, pour une utilisation en mode paysage comme lors de la lecture d’une vidéo, la bordure est vraiment trop importante pour l’oublier.

Avec sa charnière à position libre, le Surface Duo peut se retourner jusqu’à 360 degrés et avoir les deux écrans de chaque côté du smartphone. C’est plus pratique pour une utilisation à une main, mais cela ouvre aussi d’autres possibilités, tel qu’ouvrir à un peu plus de 90 degrés pour le poser sur une table. De cette manière, il sera facile de faire du traitement texte, un peu comme sur un PC portable, avec le clavier virtuel sur l’écran du bas et le logiciel nécessaire sur l’écran du haut. C’est utile pour prendre rapidement des notes lors d’une réunion, ou noter une idée lorsque vous êtes dans les transports en commun. Notez d’ailleurs que le smartphone de Microsoft est compatible avec tous les stylets de la gamme Surface.

Une console portable Xbox ?

Xbox et Surface sont logés à la même enseigne et se sont donc serrés les coudes pour optimiser xCloud sur le Duo. L’application gère nativement les deux écrans à la manière d’une Nintendo DS. Le jeu s’affiche sur l’écran du haut et les contrôles tactiles sont affichés sur l’écran du bas. Toutefois, ce n’est pas l’émulation d’une manette à proprement parler, mais simplement le déplacement des contrôles tactiles déjà proposés par les développeurs sur ce deuxième affichage. En d’autres termes, cela se limite pour le moment à la cinquantaine de jeux du service de streaming de Microsoft.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Microsoft Surface Duo.

