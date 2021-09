OPPO A74 : ce smartphone 5G profite d’une réduction de 20 % sur Amazon

Dans les smartphones de chez OPPO, ceux de la gamme A se positionnent dans les modèles de milieu de gamme du marché. Plutôt complet, le smartphone A74 5G affiche un rapport qualité-prix très intéressant. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est en promotion à 239,90 euros, contre 299,90 euros à son lancement.

L’OPPO A74 est l’un des trois nouveaux smartphones de milieu de gamme de la marche chinoise. Il vient se positionner sur un segment très compétitif qui ne fait pas de cadeau : seuls les smartphones aux vrais bons rapports qualité-prix réussissent à survivre dans ce grand bain. L’A74 arrive tant bien que mal à se faire une place en proposant un smartphone avec une fiche technique complète à un prix contenu. C’est aujourd’hui le moment de craquer puisqu’il profite d’une réduction de 60 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir des FreeBuds Pro

Un écran IPS LCD à 90 Hz

Un processeur Snapdragon 480 + 6 Go de RAM

Une autonomie endurante

Et la compatibilité avec le réseau 5G

À sa sortie le A74 5G (128 + 6 Go) d’OPPO était au prix de 299,90 euros. Aujourd’hui, ce smartphone est en promotion à 239,90 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de 60 euros.

Le A74 existe également en version 4G, un modèle plus abordable qui est lui aussi en promotion. Il est à seulement 189,90 euros au lieu de 249,90 euros sur Amazon.

Un smartphone de milieu de gamme réussi, mais avec un appareil photo limité

Contrairement à la version 4G, le modèle compatible avec le réseau 5G ne dispose pas d’écran OLED. On retrouve ainsi un écran IPS LCD de 6,5 pouces affichant une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Pour compenser ce manque, OPPO propose tout de même un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une meilleure fluidité. Il propose un design familier avec un look borderless laissant apparaître un poinçon en haut à gauche.

Le constructeur chinois ne résiste pas à la tendance du marché des smartphones côté photo et embarque sur l’A74 un quadruple module au dos. Le capteur principal de 48 mégapixels s’avère plutôt convaincant dans l’ensemble, mais les images manquent de finesse et de détails. Il n’est pas un excellent photophone et montrera vite ses limites le soir venu. Toutefois, vous pourrez obtenir des clichés de jour plutôt réussis.

Un SoC qui tient la route et une grande autonomie

Côté performance, ce smartphone est propulsé par le Snapdragon 480 de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration est suffisante pour faire tourner la grande majorité des applications disponibles ainsi que quelques jeux 3D, avec parfois tout de même quelques latences, qui se feront sentir avec une qualité « Élevé » et 60 FPS. Il tourne actuellement sous Android 11 et est équipé de la dernière version de l’interface de Oppo : ColorOS 11.1 qui profite d’un grand ravalement de façade très apprécié. Elle est personnalisable, fonctionnelle et réactive. S’ajoute à cela la compatibilité 5G.

Enfin, au niveau de l’autonomie, le téléphone se montre endurant et solide avec une batterie de 5 000 mAh. Vous pourrez utiliser le smartphone une journée et demie, voire deux jours selon votre utilisation. Par contre, le téléphone dispose d’un chargeur de seulement 18 W, donc il faudra attendre au moins plus d’une heure et demie pour que l’A74 soit complètement rechargé à bloc.

