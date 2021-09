Xiaomi propose son excellent Mi 10T Lite 5G à seulement 229 euros

À l'occasion de la rentrée, le constructeur Xiaomi inonde son site d'offres promotionnelles sur une large gamme de produits. C'est le cas du Mi 10T Lite, un smartphone avec une fiche technique équilibrée, qui s'affiche à 229,90 euros au lieu de 299,90 euros habituellement.

Aujourd’hui, la plupart des smartphones entrée de gamme proposent une fiche technique très convaincante à un prix contenu. Pour moins de 300 euros, ils se targuent d’offrir des caractéristiques courantes sur des smartphones vendus largement plus chers. C’est le cas du Mi 10T Lite de Xiaomi, un smartphone compatible 5G abordable, qui le devient encore plus grâce à cette réduction de 70 euros sur son prix de lancement.

Les avantages du Xiaomi Mi 10T Lite

L’écran 120 Hz adaptatif

La puissance du Snapdragon 750G

L’autonomie confortable et la charge rapide 33 W

Sa compatibilité avec le réseau 5G

Une expérience fluide et de bonnes performances

Xiaomi a souhaité rendre accessible le réseau 5G à tous. Et pour cela, la marque a intégré sur le Mi 10T Lite, le Snapdragon 750G, une puce milieu de gamme de chez Qualcomm couplé avec 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Si cette puce permet de se connecter au réseau très rapidement, elle pourra faire tourner en grande majorité des applications ainsi que quelques jeux 3D, avec parfois tout de même quelques chutes de FPS.

Cette configuration est moins puissante que les Mi 10T classique et Mi 10T Pro dotés du Snapdragon 865, mais elle apporte des performances excellentes pour cette gamme de prix. De plus, l’interface de la marque MIUI 12 offre une expérience clairement plaisante et fluide. D’ailleurs, en parlant de fluidité, la dalle de 6,67 pouces FHD+ dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz pour une meilleure expérience utilisateur et un bon confort visuel. La version Lite propose un design familier avec un look borderless, mais contrairement à ses grands frères, l’emplacement du poinçon se trouve au centre de l’écran.

Un module photo polyvalent et une batterie endurante

Pour continuer dans la comparaison, la version Lite dispose d’un module photo centré au dos. Ce modèle n’est pas équipé d’un capteur de 108 mégapixels comme les autres modèles Mi 10T, mais offre tout de même une belle polyvalence. Grâce à ses quatre capteurs de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels, vous obtiendrez des clichés de bonne qualité de jour. Cependant, vous ne pourrez pas compter sur le mode nuit, qui n’est pas de la partie.

Quant à son autonomie, elle est aussi une de ses grandes qualités avec une batterie de 4 850 mAh. Dans les faits, le Mi 10T Lite peut être utilisé pendant deux jours avant de nécessiter une recharge complète, mais cela dépendra de votre utilisation. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais la charge rapide jusqu’à 33 W est là pour récupérer rapidement des pourcentages : environ 75 % en seulement 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 10T Lite.

