Le prix des AirPods Max est de plus en plus acceptable grâce à cette offre sur Amazon

Apple a fait couler beaucoup d'encre en annonçant son premier casque audio au prix de 629 euros. Un prix qui peut se justifier par sa conception et ses technologies qu'il embarque, mais qui reste au dessus de ce que propose la concurrence. Toutefois, à quelques jours de la prochaine Keynote, Amazon propose les AirPods Max à 489 euros, le meilleur prix à ce jour.

Après les succès de ses AirPods et AirPods Pro, Apple a sorti son premier casque sans fil : les AirPods Max. Ils offrent une qualité de fabrication incomparable et une expérience sonore très haut de gamme. Si le prix était un frein, sachez qu’aujourd’hui le casque sans fil devient plus abordable grâce à une remise immédiate de 22 %.

Les points clés des AirPods Max

Une qualité de fabrication premium digne d’Apple

Un traitement audio performant et une réduction de bruit active excellente

Les nombreuses fonctionnalités liées à l’écosystème Apple

Lancé au prix de 629 euros, le casque audio AirPods Max est désormais en promotion à 489 euros sur le site d’Amazon — uniquement en coloris gris sidéral et vert.

Un casque très confortable au design premium

Sans surprise, les AirPods Max profitent du savoir-faire d’Apple et arborent un design épuré et raffiné. Le casque offre une qualité de fabrication nettement plus sophistiquée que la concurrence. Il est composé de matériaux honorables tels que du métal, de l’aluminium anodisé et de l’acier inoxydable, alors que la plupart des constructeurs misent sur le plastique. Cependant, un tel choix de matériaux à des conséquences sur le poids du casque qui pèse près de 385 grammes — ils se font vite oublier. Une fois posé sur la tête, le confort est au rendez-vous grâce à la présence du tissu maillé (ou « mesh ») sur les coussinets ainsi que sur l’arceau qui répartit le poids et réduit la pression sur le crâne.

Telle une Apple Watch, les AirPods Max intègre la fameuse Digital Crown toujours fluide et plaisante à manipuler afin d’effectuer quelques actions – comme contrôler le volume, changer de morceaux, utiliser Siri. Le casque dispose d’un autre bouton physique qui lui, sera dédié à la réduction de bruit active.

Une expérience sonore immersive au max

Déjà bien maîtrisée sur ses AirPods Pro, la firme de Cupertino intègre également sur son caque audio la technologie ANC (ou Active Noise Cancelling). Les AirPods Max promettent un son immersif grâce à la présence de six micros orientés vers l’extérieur pour capter les sons ambiants et les couper totalement à l’oreille de l’utilisateur. Cette technique rend la réduction encore plus efficace que la concurrence — le Sony WH-1000XM4, par exemple. De plus, cela permet d’isoler votre voix pendant vos appels téléphoniques de façon à ce qu’elle soit parfaitement audible, même en plein vent. Si vous souhaitez amplifier les bruits, le mode Transparence vous permettra d’entendre parfaitement ce qu’il se passe autour de vous, et même d’avoir une conversation sans avoir à retirer votre casque. Cela en fait en compagnon idéal dans toutes les circonstances, du métro au bureau en passant par la rue.

On retrouve également deux transducteurs de 40 mm et d’un limiteur de distorsion pour un son parfaitement net. Équipé de la puce H1, le casque offre une expérience sonore de grande qualité avec un rendu fidèle. La cerise — ou la pomme — sur le gâteau, on retrouve un système de spatialisation du son afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles, renforcés par la présence de gyroscope sur le casque pour une écoute immersive comme au cinéma.

La magie intuitive de l’écosystème d’Apple et une autonomie correcte

Comme tout produit de la marque, le casque prend tout son sens lorsqu’il est associé avec : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et enfin Apple Watch. Il se configure en un seul geste et s’appareille rapidement. Les AirPods Max se mettent en pause lorsque vous les retirez, et reprennent la lecture lorsque vous les remettez — une fonction très appréciée. Disponible d’ici quelques jours, iOS 15 va apporter plusieurs améliorations notamment celle d’émettre un petit signal Bluetooth qui permet de les localiser en cas d’oubli, sur le réseau Find My d’Apple, mais aussi d’obtenir l’audio spatialisé sur tvOS et macOS.

Quant à l’autonomie, le casque d’Apple se situe dans la moyenne des casques audio du marché. Il peut tenir un peu plus de 20 heures en utilisant la réduction de bruit active et l’audio spatial avec une charge complète. Il se recharge via l’étui de protection et met environ 2h15 pour lui faire récupérer ses 100 %.

Quels sont les concurrents des AirPods Max ?

