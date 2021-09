Ce casque sans fil à réduction de bruit de la marque Sony n’est qu’à 59 €

Si la plupart des références chez Sony sont assez onéreuses, il existe d'autres casques sans fil de la marque japonaise proposant une bonne expérience audio sans payer le prix fort. C'est le cas du Sony WH-CH700NL doté de la réduction de bruit active qui passe aujourd'hui à seulement 59 euros sur Cdiscount.

Le Sony WH-1000XM4 fait du parti du haut panier chez le constructeur japonais. Toutefois, ce casque sans fil est proposé à un tarif assez élevé et ne s’adresse donc pas à tous les publics, c’est pour quoi Sony propose d’autres modèles non sans intérêt dans son catalogue. Il y a par exemple le WH-CH700NL à moins de 100 euros, qui perd d’ailleurs presque 40 % de son prix grâce à cette promotion.

Ce qu’il faut retenir du Sony WH-CH700NL

L’autonomie généreuse de 35 heures environ

La réduction de bruit avec un rendu sonore

Compatible Alexa et Google Assistant

Au lieu d’un prix barré de 99 euros, le casque Sony WH-CH700NL est actuellement disponible en promotion à seulement 59 euros sur Cdiscount.

Une réduction de bruit active à petit prix

Sony n’a pas négligé le design sur ce modèle, et offre un design réussi reprenant quelques lignes des casques plus premium de la marque. Le WH-CH700NL est un casque circum-aural doté d’un arceau en plastique souple, ce qui a pour but de rendre le casque léger. Pour garantir une bonne isolation passive et un bon confort, les coussinets des oreillettes sont en similicuirs et englobent vos oreilles sans exercer de pression. Pensé pour être facilement transporté, le casque est léger et pivote.

En plus de l’isolation passive, le casque de Sony propose la technologie de réduction de bruit active. Même s’il n’est pas au niveau des casques haut de gamme avec une technologie de réduction de bruit active comme le Sony WH-1000XM4, ce modèle se montre assez convaincant. Il vous permet de vous couper des bruits ambiants en un clic grâce un bouton présent sur le casque. Pour ce faire, il s’appuie notamment sur des micros présents sur les oreillettes.

Du bon son et une autonomie longue durée

Concernant l’audio, ce modèle propose un rendu sonore chaleureux, équilibré et sans distorsion diffusée grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 40 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. Le casque intègre la technologie propriétaire appelée Sony DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) qui optimise la qualité de lecture des fichiers audio compressés pour en tirer un meilleur rendu sonore et proche de l’enregistrement original. De plus, le casque prend en charge les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD afin de garantir une excellente qualité de reproduction audio et un signal audio parfaitement synchronisé.

Quant à son autonomie, elle n’est pas en reste, et promet 35 heures de lecture audio avec le Bluetooth et le système de réduction de bruit activé. De plus, le casque sans-fil est compatible avec la charge rapide qui offrira 60 minutes d’écoute supplémentaire avec seulement 10 minutes de recharge. Le WH-CH700NL se recharge via USB C et dispose d’un micro pour prendre les appels et discuter avec votre assistant vocal préféré.

