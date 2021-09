OnePlus Nord CE 5G : son prix passe de 329 € à 269 € sur le site officiel

C'est rare, mais cela arrive que les offres concernant les smartphones soient plus intéressantes sur le site officiel de la marque en question que chez un revendeur. Aujourd'hui, c'est justement le cas du OnePlus Nord CE compatible 5G, qui voit son prix passer de 329 euros à seulement 269 euros.

Les smartphones OnePlus sont disponibles chez Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger et bien d’autres e-commerçants, mais ces derniers ne proposent pas forcément les meilleurs prix du marché. Il ne faut pas oublier que la marque chinoise possède sa propre boutique en ligne sur son site officiel et des surprises peuvent parfois y apparaître, comme aujourd’hui avec le Nord CE compatible 5G.

Les points clés du OnePlus Nord CE

Un smartphone fin (7,9 mm) et léger (170 g)

Un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

La puissance de la puce Snapdragon 750G

La charge rapide efficace : 100 % en 1h

Au lieu de 329 euros habituellement, le OnePlus Nord CE 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269 euros sur le site officiel de la marque. Pour obtenir ce prix, il est impératif de choisir la version 6 + 128 Go en coloris Charcoal Ink du smartphone et de saisir le code promo OPNORDCE30OFF dans la section « Coupon » avant de procéder au paiement.

Plus puissant que le Redmi Note 10 Pro

Le OnePlus Nord CE est en concurrence directe avec le smartphone à 300 euros de Xiaomi. Par rapport à ce dernier, il a la particularité d’être bien plus puissant en intégrant le Snapdragon 750G épaulé par 8 Go de RAM, parce que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro n’embarque que la version 732G du SoC de Qualcomm. Le gap de puissance entre les deux puces n’est pas négligeable, puisque le Nord CE peut faire tourner Fortnite avec des graphismes sur réglés sur moyen en résolution 3D à 75 %, sans baisse de framerate. De plus, cette configuration permet également à ce smartphone d’être compatible avec le réseau 5G.

En revanche, le téléphone de Xiaomi a l’avantage de proposer un écran rafraichi 120 Hz, alors que celui de OnePlus va au maximum jusqu’à 90 Hz. Ceci étant dit, c’est tout de même suffisant pour profiter d’une fluidité exemplaire, d’autant plus que la technologie AMOLED est bien là pour vous faire profiter des contrastes infinis, ici sur sur une diagonale de 6,43 pouces en définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. La calibration par défaut de la dalle est par ailleurs très bonne, notamment grâce à une température des couleurs frôlant la perfection, car proche du sacro-saint 6 500 K.

Un design affiné, sans restriction pour l’autonomie

Avec son Nord CE, la marque chinoise s’autorise à utiliser des couleurs un peu plus chatoyantes et n’hésite pas non plus à utiliser quelques reflets pour saupoudrer le tout. Le résultat est assez agréable à l’œil, même si le design global reste assez classique par rapport aux autres smartphones de la marque. On va surtout apprécier son rapport finesse/taille d’écran, puisque le smartphone mesure seulement 7,9 mm d’épaisseur pour un écran de 6,43 pouces. C’est très confortable en main, surtout que le poids du téléphone n’affiche qu’un petit 170 grammes sur la balance.

Tout cela n’a d’ailleurs aucun impact sur l’accumulateur intégré au Nord CE, puisque tout de même d’une capacité de 4 500 mAh. Cette batterie permet alors au smartphone chinois de tenir facilement pendant deux jours d’utilisation même avec un usage intensif. Ajoutez à cela la charge rapide jusqu’à 30 W et vous récupérerez des pourcentages en un rien de temps : 1h environ pour passer de 0 à 95 %.

Un appareil photo polyvalent

La partie photo du OnePlus Nord CE n’est pas la plus convaincante de la fiche technique, car ça n’a jamais été le point fort de la marque — surtout sur cette tranche de prix —, mais le smartphone a tout de même le mérite d’être polyvalent avec son triple capteur 64 + 8 + 2 mégapixels. Les clichés capturés possèdent de belles couleurs acidulées avec un rendu très correct dans la plupart des situations, mais on regrette cependant une qualité imprécise avec un fond parfois flou ou des endroits mal détaillés sur la photo. Le mode nuit est d’ailleurs plutôt efficace, mais perfectible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord CE.

