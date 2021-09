Le MacBook Air M1 2020 est de retour avec une promotion inédite pour les French Days

Le MacBook Air équipé de la nouvelle puce maison d'Apple ne résiste pas aux French Days, et se trouve à nouveau en réduction. Cdiscount le propose à un meilleur prix pour la version 256 Go de stockage + 8 Go de mémoire vive : 1 009 euros contre 1 129 euros habituellement grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Si les futurs MacBook Air seraient les premiers à s’équiper de la puce M2 l’année prochaine, les MacBook Air M1 de 2020 sont toujours recommandables et sont une véritable réussite. La puce maison d’Apple apporte non seulement de meilleures performances, mais également une meilleure autonomie par rapport aux modèles sous Intel. Pour ceux qui hésiteraient encore, c’est le moment de craquer surtout que Cdiscount fait baisser son prix de 120 euros pendant les French Days.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Air 2020 M1

Les excellentes performances de la puce Apple M1

Une autonomie endurante (plus de 15 heures)

Un ultraportable sans ventilateurs

Lancé au prix de 1 129,99 euros, le MacBook Air 2020 M1 avec un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 1 009 euros chez Cdiscount, en utilisant le code promo « 20EUROS » avant de procéder au paiement.

On trouve également le MacBook Pro M1 à 1 284 euros au lieu de 1 449 euros sur Cdiscount, toujours avec le code promo 20EUROS.

Le changement n’est pas dans le design

Esthétiquement, le MacBook Air M1 ne change pas de ce que la marque à la Pomme a l’habitude de proposer. L’ordinateur portable d’Apple reprend les grandes lignes de son prédécesseur avec des finitions exemplaires. Il propose le même châssis en aluminium, ainsi qu’un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard — plus agréable à utiliser que le clavier papillon. On retrouve une diagonale de 13 pouces avec un écran Retina True Tone et un poids plume de 1,29 kilo pour pouvoir le transporter partout avec vous. On peut également compter sur la présence de TouchID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul clic.

Mais au niveau du processeur avec un passage vers une puce ARM

Le principal changement s’opère à l’intérieur de la machine. Apple s’est émancipé des processeurs Intel Core et a pris son envol en développant sa propre puce maison : la puce Apple M1. Elle est basée sur une architecture ARM, qui va apporter un véritable gain de puissance. Selon la firme de Cupertino, son CPU de 8 cœurs promet des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois plus élevées par rapport au modèle sous Intel. Le processeur graphique est aussi jusqu’à 5 fois plus rapide. Quant à son GPU à 7 cœurs, les performances graphiques seraient multipliées par 5. Cette configuration va vous permettre d’effectuer vos tâches quotidiennes sans aucun ralentissement, de même lors le montage vidéo ou photo pour les créatifs. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé.

Toutefois, sachez que ce changement de processeur impose une réécriture des applications. Afin de faciliter cette transition, un mode compatibilité pouvant exécuter des applications d’une architecture X86 (Intel) sera disponible. Ces applications non natives fonctionneront grâce à l’émulateur Rosetta 2. Grâce à cette technique, les logiciels s’exécuteront rapidement et sans ralentissements. Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, lequel est annoncé également comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Capable de tenir une journée loin d’une prise

L’autonomie du MacBook Air M1 se porte mieux, grâce à la puce M1 qui assure une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. Embarquant une batterie de 49.9 Wh, l’ultrabook est capable de tenir jusqu’à environ 20 heures avec une utilisation classique — jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil. Vous êtes assuré de pouvoir travailler, prendre des notes ou encore regarder des contenus sans avoir besoin d’avoir une prise à portée de main.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

