La Fnac propose presque 100 € de réduction pour les Jabra Elite 85T

Les Jabra Elite 85T sont des écouteurs dotés d'une très bonne réduction de bruit active et disposent de bien d'autres avantages qui suffisent à les placer sur le haut du podium. Actuellement, leur prix diminue considérablement puisqu'il est passé de 249 euros à seulement 156 euros sur le site de la Fnac.

S’il y a une marque qui peut aisément se mesurer à Sony et Bose en matière de réduction de bruit active, c’est bien Jabra. Ses Elite 85T, qui disposent de cette technologie, sont des écouteurs true wireless que l’on a testés et approuvés sans souci, tant leurs points positifs sont nombreux. En ce moment, on peut même les trouver nettement moins coûteux puisque leur prix baisse de presque 100 euros.

Ce qu’il faut retenir des Jabra Elite 85T

Une réduction de bruit active très efficace

Compatible avec le Bluetooth multipoint

Une autonomie confortable

Auparavant affichés à 249 euros, les écouteurs sans fil Jabra Elite 85T sont désormais disponibles à seulement 156 euros sur fnac.com.

Des écouteurs bien confortables

Avec leur format intra-auriculaire tout en rondeur, les Jabra Elite 85T se démarquent par un très bon confort dans l’oreille, et ce, même après une écoute prolongée. Ceux qui ne sont pas rebutés par l’intra-auriculaire pourront donc se tourner vers cette référence les yeux fermés. De plus, les écouteurs sont très compacts, et ils ne sont pas les seuls à l’être : leur boîtier de rangement l’est aussi, et il ne pèse que 45 grammes lorsque les écouteurs n’y sont pas logés. Vous pourrez donc emporter le tout sans vous encombrer.

Côté qualité sonore, le son délivré sera particulièrement chaleureux, avec un accent mis sur les médiums. On regrettera tout de même l’absence des codecs AptX et LDAC. Autrement, vous pourrez toujours le moduler grâce à l’égaliseur présent sur l’application Sound+, disponible sur iOS et Android. Surtout, les Jabra Elite 85T peuvent se vanter d’isoler très efficacement leur utilisateur grâce à leur réduction de bruit active maîtrisée.

Une réduction de bruit active excellente

En effet, ces écouteurs disposent non seulement d’une isolation passive grâce à leur format intra-auriculaire, mais ils intègrent nativement cette technologie bien pratique pour se couper de tous les bruits environnants et se concentrer pleinement sur sa musique. Les Jabra Elite 85T proposent même cinq niveaux de réduction de bruit, ainsi que cinq niveaux de transparence. Que vous choisissiez de vous isoler totalement de tout ce qui se passe autour de vous ou que vous souhaitiez tout de même entendre les sons environnants (comme sur un passage piéton, par exemple), les écouteurs assureront très bien leur tâche.

Autre avantage : les Jabra Elite 85T proposent également le Bluetooth multipoint, qui permet simplement de basculer votre connexion aisément vers un autre appareil, sans déconnexion.

Une autonomie au rendez-vous

S’ils sont moins endurants que certaines références concurrentes, les Jabra Elite 85T présentent tout de même une bonne autonomie. La marque annonce en effet une durée d’utilisation de 5,5 heures pour chaque écouteur avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à sept heures sans cette fonction. L’autonomie pourra grimper jusqu’à 25 heures avec l’étui. Mais selon notre test, les écouteurs tiennent bien plus longtemps : il aura fallu attendre 6h12 d’écoute pour qu’ils s’éteignent. Pour la recharge, le boîtier pourra être branché à un chargeur compatible avec le protocole Qi par prise USB-C ou par induction.

