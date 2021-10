La Nintendo Switch est offerte avec la TV 4K QLED 65 pouces de Samsung

En ce moment, Cdiscount propose de nombreuses offres tout au long du mois, à l'image de ce pack regroupant une TV 4K Samsung Q80A de 65 pouces avec ports HDMI 2.1 et la Nintendo Switch (édition 2019) pour 1 499,99 euros au lieu de 1769,98 euros.

À la fois hybride et console de salon, la Nintendo Switch est la console idéale pour convenir à toute la famille. Et en ce moment grâce à Cdiscount, vous pouvez l’avoir gratuitement, car elle se trouve dans un pack très intéressant avec le téléviseur Samsung Q80A QLED. À vous les parties de Mario ou The Legend of Zelda sur cette grande dalle de qualité.

Les points clés du TV Samsung

Une dalle QLED de 65″

Compatible 4K 120Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

L’OS Tizen compatible AirPlay et avec la majorité des apps de SVOD

Bonus : la Nintendo Switch offerte

Au lieu d’un prix barré à 1769,98 euros, le pack TV Samsung Q80A QLED 2021 de 65 pouces avec la console Nintendo Switch est proposé en promotion à 1 499,99 euros sur Cdiscount.

Une dalle QLED de qualité très immersive

Le modèle Q80A 2021 de Samsung, mise sur la sobriété et l’élégance sous tous les angles. Avec une dalle imposante de 65 pouces, sa conception toute en finesse est très appréciable, avec notamment des bordures d’écran fines. Son pied central sera particulièrement pratique pour l’installer sur un meuble moins large. Il sera également assez haut pour pouvoir glisser une barre de son dessous, ou bien votre console de jeux. Concernant, la qualité d’image il n’y pas de doute, Samsung s’est y faire. Sa TV intègre une dalle QLED supportant la définition 4K UHD, et la compatibilité avec la norme HDR.

Et si on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs. Pour une immersion complète, le Q80A profite de l’OTS (Object Tracking Sound). Un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et chargés de reproduire le son là où l’action se passe. De plus, le constructeur coréen équipe son téléviseur de la technologie Q-Symphony. Elle permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround. Samsung ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour une meilleure fluidité en toutes circonstances.

Une TV idéale pour les gamers, avec une interface efficace

Il est bon à savoir que la gamme Q 2021 est taillée pour les gamers. Ce téléviseur offre une expérience de jeu immersive avec la fonction Super Ultrawide Gameview qui permet d’obtenir un ratio d’affichage large de 21:9 à même de 32:9. Mais là où le TV se démarque par rapport à d’autres concurrents, c’est aussi par sa prise en charge du HDMI 2.1, qui autorise l’affichage en 4K/120 fps. Vous pourrez ainsi jouer en profitant d’une action ultra-fluide sans saccades à l’affichage. On y retrouve également une nouvelle fonctionnalité, baptisée Game Bar afin d’accéder rapidement aux paramètres gaming : l’AMD Freesync Premium Pro et le VRR. Il s’agit de l’alternative à Nvidia G-Sync, disponible sur les TV LG OLED. Cette technologie empêche l’apparition d’images déchirées, pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux – très pratique pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC.

Enfin, le système de Smart TV Tizen de Samsung propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

La Nintendo Switch offerte

Ce téléviseur s’accompagne de la console phare de la marque nippone sortie en 2017. Malgré l’arrivée de la version OLED, le modèle classique continue de conquérir le cœur des joueurs et joueuses. Depuis son lancement, la Nintendo Switch connaît un succès fulgurant et est devenue le compagnon de nombreux foyers. Pour rappel, c’est une console hybride qui peut faire office de console de salon, mais aussi s’utiliser en extérieur, comme dans les transports grâce à sa grande mobilité. La console est équipée d’un écran HD tactile de 6,2 pouces, de 32 Go de stockage et d’une puce Nvidia Tegra X1. Ses Joy-Con sont détachables et permettent ainsi les affrontements en multijoueurs.

De plus, il s’agit la version améliorée. Grâce à cette mise à jour et une meilleure finesse de gravure, la Switch dispose d’une meilleure autonomie. Avant, il fallait compte 3 heures de temps de jeu sur Breath of the Wild, et désormais vous pouvez partir à l’aventure avec Link durant 5 heures, voire 6 si vous réduisez la luminosité et le son. Un changement bienvenu et un avantage indéniable si vous pensez utiliser la console en mode “portable” régulièrement. Même les ventilateurs sont moins sollicités, car la gestion de surchauffe a été améliorée. De ce fait, la console est plus silencieuse. Pour finir, la console se charge via USB-C.

