NordVPN, Surfshark, ExpressVPN : notre sélection des meilleures offres VPN du moment

Si vous cherchez le meilleur moyen de protéger vos données personnelles en plus de profiter d'un accès à des serveurs étranger, un VPN est encore aujourd'hui la meilleure solution. Voici donc une sélection des 3 meilleures offres du moment.

Vous êtes tombé récemment sur une sériée US à laquelle vous n’avez pas accès en France. Passer par un VPN est sans doute une solution plus économique et écologique que de payer un aller-retour Paris/ New York pour en profiter. Mais au-delà de cet aspect, un VPN est aussi et surtout utile à votre sécurité sur le Web en masquant votre activité et en protégeant votre vie privée.

Pour cette sélection, nous avons choisi ceux que nous considérons comme les meilleurs VPN du moment : NordVPN , Surfshark et ExpressVPN.

Aperçu des offres

NordVPN : la valeur sûre

Si vous avez passé ces 5 dernières années dans une grotte, NordVPN ne devrait pas vous être familier. Dans le cas contraire, vous être certainement familier du service de VPN le plus populaire au monde. Il faut dire que le VPN lancé en 2012 est en champion de la communication en plus d’avoir un service de qualité.

NordVPN dispose de plus de 5 000 serveurs répartis dans 60 pays. Il propose des performances de haute volée avec des débits dépassant régulièrement les 200 Mb/s en téléchargement sur des serveurs même situés à plusieurs milliers de kilomètres. Tout cela grâce au protocole de connexion maison baptisé NordLynx. Il est bien sûr possible de contourner les géoblocages pour le streaming et d’avoir accès à toutes les plateformes de VOD étrangères comme le Netflix ou le Prime Video US par exemple.

L’application est de très bonne facture et même si elle ne dispose pas de serveurs spécifiques à diverses utilisations (Streaming, P2P, etc.) il est très facile et rapide de se connecter à un serveur distant et en seulement quelques secondes.

Enfin la politique de confidentialité stricte de NordVPN est un autre vrai gage de qualité. Le VPN certifie qu’aune donnée utilisateur n’est conservé ni partagé, tout cela sous le contrôle de plusieurs audits de sécurité externes.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur NordVPN.

Que Propose NordVPN ?

Très bonne interface desktop et mobile

Plus de 5 200 serveurs, avec d’excellents débits

SAV rapide et efficace

Nord VPN propose en ce moment 69% de réduction + 3 mois gratuits sur son abonnement de 2 ans soit 3,12 euros par mois. Cela fait un total de 84,15 euros au total.Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Surfshark : quand performance rime avec bas prix

Surfshark est un petit nouveau sur la scène des VPN, mais qui mérite largement votre attention. Le service possède plus de 3 200 serveurs dans 65 pays et propose d’excellentes performances, quel que soit le pays (en fonction bien sûr de la distance) avec par exemple des pointes en téléchargement à plus de 300 Mb/s depuis un serveur hongkongais. Ce qui en fait, vu son prix, l’un des VPN au rapport qualité-prix les plus intéressants du marché.

Ce VPN propose aussi un système de contournement des géoblocages très efficace. Il suffit de se connecter à un serveur américain, canadien ou allemand pour accéder aux catalogues nationaux de Netflix… Mais aussi des autres acteurs principaux de la vidéo en streaming. Il dispose également d’une multitude de fonctionnalités bienvenues pour personnaliser votre expérience.

Le gros point fort de Surfshark est qu’il est possible de connecter autant d’appareils que l’on souhaite en même temps depuis un seul compte, là où d’autres VPN limitent cet aspect à 5 ou 6 appareils maximum.

Enfin, côté politique de confidentialité, Surfshark affirme ne conserver aucune trace du passage de ses utilisateurs sur ses serveurs.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Surfshark.

Les caractéristiques de Surfshark

Très bonnes performances

Plus de 3200 serveurs dans 65 pays

Aucune limitation d’appareils en simultanée

L’abonnement de 2 ans chez Surfshark est en ce moment proposé à 1,99 euro par mois, soit 47,76 euros en tout. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

ExpressVPN : Les performances et la localisation mondiale

Express VPN est l’un des services disposant d’une des meilleures réputations du marché. Il propose avant tout de très bonnes performances et mise sur sa simplicité ainsi que sa disponibilité sur de nombreux appareils.

Avec environs 3 000 serveurs répartis dans 94 pays, Express VPN n’est clairement pas le VPN disposant de la plus grande force de frappe. Mais les vitesses de connexion sont excellentes et permettent de profiter du streaming depuis les plateformes de VOD étrangères dans la meilleure qualité possible.

Il dispose lui aussi de fonctionnalités de sécurité comme le Kill Switch, qui permet de couper toute connexion au moindre problème de réseau ou encore le split tunneling permettant entre autres de faire en sorte que la connexion VPN soit active uniquement pour certaines applications).

L’interface est également de très bonne facture que ce soit sur Destop ou mobile. Il est d’ailleurs très pratique de passer de l’un à l’autre puisqu’il est possible de connecter jusqu’à 5 appareils en même temps au VPN sur une liste allant des smartphones, aux tablettes, en passant par les TV connectées ou son routeur.

Enfin, Express VPN est catégorique sur sa politique de confidentialité. Le service applique une non-conservation des données strictes avec des serveurs sécurisés qui ne conservent absolument aucune trace des utilisateurs. Le tout est prouvé via audit réalisé par une société tierce le garantissant.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur ExpressVPN.

Que propose ExpressVPN ?

Un VPN rapide et optimisé pour le téléchargement

Un support sur de nombreux appareils

Les services de VOD étranger fonctionnels

En ce moment, ExpressVPN propose un abonnement de 12 mois pour 7,40 euros par mois, soit un total de 88,93 euros. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.