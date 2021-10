RED vs B&You : qui propose le meilleur forfait 30 Go à 10 €/mois ?

On approche à la fin de l'année et c'est l'occasion de faire le point sur les offres en cours chez les différents opérateurs. Cette fois-ci il est question d'un versus concernant 2 offres identique de forfait mobile 4G chez RED et B&You : 30 Go pour 10 euros par mois. Mais laquelle sera la meilleure ?

C’est un classique chez les opérateurs s’aligner sur les prix et les offres en fonctions des forfaits mobile du moment pour être le plus compétitif sur le marché sans pitié des forfaits mobiles. Cette semaine ce sont deux géants du forfait mobile sans engagement, à savoir RED et B&You qui s’affrontent autour d’un forfait 4G commun : 30 Go pour 10 euros par mois. Nous avons passé en revue les caractéristiques des deux offres et déterminé quelle est la meilleure.

Les offres RED by SFR et B&You

RED vs B&You : la qualité du réseau

Que ce soit pour RED (SFR) ou pour B&You (Bouygues Telecom), on peut aujourd’hui considérer que ces opérateurs couvrent la quasi-totalité du territoire Français Métropolitain. Selon les données de l’Arcep, 99 % de la population en France métropolitaine est couverte en 4G avec ces deux opérateurs. Mais ces chiffres ne concernent que les zones habitables. Concernant la couverture de territoire, SFR a tout de même une légère avance avec une moyenne de 91 % tandis que Bouygues plafonne encore à 86%. Certaines zones sont encore partiellement couvertes en réseau tandis que d’autres, plus reculées, ne le sont pas encore.

Cependant sur des utilisations plus spécifiques, notamment sur les transports, Bouygues est un cran au-dessus de SFR avec par exemple une qualité de réseau de 72% sur les axes TGV contre 69% pour SFR. C’est certes minime, mais cela peut avoir son importance. Concernant la qualité des communications et des envois de SMS, les deux opérateurs sont strictement au même niveau.

Passons maintenant aux les débits. L’organisme mesure une moyenne de débit descendant de 40 Mo/s chez Bouygues et 47 Mo/s chez SFR. Forcément, vous n’aurez pas la même expérience en fonction de votre emplacement, que ce soit à votre domicile, dans la rue ou les transports. On note d’ailleurs quelques disparités concernant les zones (grandes et petites agglomérations, communes de moins de 10 000 habitants, etc.), mais globalement SFR reste devant concernant les débits à l’échelle nationale.

Dans tous les cas , ces deux forfaits disposent des mêmes avantages côté communication, à savoir les appels, les SMS et les MMS en illimité vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM.

Sur l’expérience de qualité de réseau, il faut tout de même noter le léger avantage de RED qui profite d’un réseau SFR sensiblement plus performant en téléchargement. Notez tout de même que ce choix est basé sur une moyenne et que vous pouvez tout à fait avoir une meilleure impression chez B&You en fonction de votre utilisation, de votre smartphone/ autre appareil et de votre localité.

Vainqueur : RED

Toutes les données présentées dans ce versus proviennent de notre comparateur des trois meilleurs opérateurs mobile (SFR, Bouygues Telecom) et des données de l’Arcep.

RED vs B&You: la quantité de 4G en Europe et DOM

Côté RED ou B&you, les deux opérateurs donnent accès à la même quantité de data accessibles depuis l’Eurore et les DOM, à savoir 6 Go.

Attention cependant ces enveloppes ne sont pas séparées du forfait de base. Dans les faits, cela ne change rien à l’utilisation, mais cela peut avoir son importance en cas de voyage fréquent, surtout pour un forfait avec une quantité limitée.

Sur ce match, même si la quantité de données prévue pour l’étranger est la même, seul RED propose une enveloppe en plus là ou celle de Bouygues est tributaire du forfait de base. Le point revient donc à RED pour ce round.

Vainqueur : RED

RED vs B&You: satisfaction client

C’est aussi un point sur lequel l’appréciation d’un opérateur peut avoir un grand impact. Sur ce point il faut se baser sur les appréciations des différents organismes ayant autorité sur la question.

Dans son dernier classement des opérateurs mobile paru en Maris 2021, l’UFC Que choisir a placé RED by SFR troisième en termes de satisfaction avec une note de 13,4/20 derrière Orange (13,8/20) et Sosh (14,8/20). On remarque d’ailleurs la grande disparité entre RED et SFR, ce dernier étant classé bon dernier avec une note de 8/20. On en conclut donc que le service proposé par RED est bien différent de celui lié à l’opérateur historique qui bénéficie encore d’une mauvaise réputation.

B&You étant bien plus rattaché à son opérateur histoire Bouygues Telecom, ce dernier n’est pas compté en tant qu’opérateur à part entière pour UFC Que Choisir. Il atteint la note de 12,7/20 ce qui le place en dessous de RED d’après l’organisme.

UFC n’est pas le seul à avoir établi son classement, l’Arcep a également dressé un classement de la satisfaction client basé sur un échantillon représentatif de 4010 personnes de 18 ans ou plus. Sur les 4 opérateurs principaux (Bouygues Telecom, Free, SFR, Orange), Bouygues est classé 2e et 3e concernant la satisfaction client et le service client avec des notes respectives de 5,8/10 et 7,6/10. SFR est bon dernier quel que soit le classement avec des notes de 5,6/10 à 7,4 / 10. Pour ce dernier classement, il s’agit avant tout de l’appréciation des opérateurs historiques et non des opérateurs low cost que sont RED et B&You qui proposent des services bien différents.

Pour ce round, nous avons donné le point à RED qui a su bien séparer son offre de celle de son opérateur historique que ce soit dans les offres que dans son service client de bien meilleure qualité.

Vainqueur : RED

Faut-il choisir RED ou B&You ?

C’est donc RED de SFR qui remporte ce duel avec une offre plus intéressante ainsi qu’un meilleur réseau en moyenne que son concurrent. L’offre de B&You est pour autant loin d’être dénuée d’intérêt et il est possible que celle-ci soit plus adaptée à vos besoins en fonction de votre localité.

L’offre RED est disponible jusqu’au 18 octobre 2021 et l’offre B&You jusqu’au 19 octobre 2021. Il n’est pas à exclure qu’elles puissent être prolongées en fonction de leur succès.

Si vous êtes encore indécis concernant le futur choix de votre opérateur mobile, nous vous avons concocté un dossier complet permettant de déterminer quel est actuellement le meilleur opérateur mobile.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Si ces offres ne vous intéressent pas , nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement pour trouver le forfait qui vous correspond le mieux.