Tout juste sorti en France, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est déjà 80 € moins cher

Il y a quelques semaines, Xiaomi a présenté une nouvelle version du 11 Lite 5G, plus colorée et avec une puce différente. Ce dernier porte la mention « NE » et pourrait conquérir de nombreux utilisateurs, d’autant plus que son prix chute déjà grâce à 289 euros au lieu de 369 euros.

Lors de sa dernière conférence, Xiaomi a présenté les 11T et 11T Pro qui ont été les « stars » tout au long de l’événement. Toutefois, un autre smartphone a été dévoilé : le Xiaomi 11 Lite NE. Il s’agit d’un refresh de l’excellent Mi 11 Lite 5G sorti en début d’année, qui avait obtenu la note de 8/10 lors de notre test. Déjà très convaincant, cette nouvelle version apporte quelques changements et devient plus intéressante grâce à cette remise de 80 euros.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE, c’est quoi ?

Un écran AMOLED à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM

Un triple capteur photo polyvalent : 64 + 8 + 5 mégapixels

Au lieu de 369 euros, le Xiaomi 11 Lite 5G NE dans sa version 128 + 8 Go de RAM passe à 289 euros seulement chez RED by SFR, grâce à une réduction de 30 euros et une ODR de 50 euros valable jusqu’au 7 novembre prochain.

Une copie quasi conforme de la version classique

Voilà une nouvelle itération que Xiaomi nous propose : le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il s’agit d’un smartphone milieu de gamme, qui reprend en majeur parti la fiche technique de la version classique sortie plutôt. On retrouve le même design réussi, élégant qui dispose d’une dalle plate avec des bords assez fins et un poinçon en haut à gauche. Sa dalle est également AMOLED d’une diagonale de 6,55 pouces qui offre une définition Full HD+, ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une bonne fluidité. Les légers changements sont que l’écran se protège d’un verre Gorilla Glass 5 au lieu de 6, et que le modèle NE perd un gramme sur la balance en passant de 159 à 158 grammes pour devenir le smartphone compatible 5G le plus fin et léger du catalogue de la marque chinoise.

Côté photo, le nouveau smartphone intègre le même module à 3 capteurs : capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur pour la macro de 5 mégapixels. La caméra selfie se maintient aussi à 20 mégapixels. Il offrira donc une belle polyvalence, et permettra de capturer de beaux clichés lorsque les conditions d’éclairage sont réunies. Dernier point commun, la batterie reste identique, de même pour la charge rapide. Il tiendra donc une journée selon votre utilisation et pourra récupérer environ 50 % en une vingtaine de minutes.

Une nouvelle puce et un nouveau coloris

En termes de performances, la première version du Mi 11 Lite 5G est animée par la puce Snapdragon 780G de Qualcomm épaulée par 6 Go de mémoire vive, alors que le modèle NE lui, passe sur un Snapdragon 778G avec cette fois, une mémoire vive de 8 Go. Si cette configuration est légèrement moins puissante, elle devrait toutefois se montrer très efficace dans l’immense majorité des tâches du quotidien. Ses limites ne devraient se montrer que sur les jeux les plus gourmands.

En fin de compte, la différence la plus visible du Xiaomi 11 Lite 5G NE réside dans les coloris qu’il propose : noir, bleu, rose et blanc pailleté. À titre de comparaison, le Mi 11 Lite 5G existe en jaune et en vert — en plus de la même version noire.

