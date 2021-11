Vous souhaitez changer de banque ? Autant passer par les 3 meilleures offres du moment

Si cette période manque d'événement temporaire du côté des banques en lignes, cela ne veut pas dire que les offres de bienvenues ne sont pas présentes. Nous avons sélectionné les 3 meilleures offres actuelles pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Pratiques au quotidien et avantageuses en voyage, les banques en ligne ont de quoi séduire par rapport aux banques traditionnelles. Elles sont en revanche de plus en plus nombreuses sur le marché et n’hésitent donc pas à rivaliser de primes de bienvenue pour attirer les nouveaux clients. C’est le cas de 3 banques qui en ce moment proposent des primes de bienvenues : Boursorama Banque, Hello Bank et Orange Bank. On vous donne tous les détails de ces offres dans cet article.

Aperçu des offres en un clin d'œil

Boursorama Banque : 80 euros offerts

Boursorama est l’une des banques en ligne les mieux notées de notre comparatif. Elle propose l’une des offres bancaires les plus complètes à ce jour pour une banque en ligne, notamment pour les particuliers souhaitant se déplacer à l’étranger. L’offre bénéficiaire de ce bon plan, l’offre Ultim, ne demande pas de conditions de revenu, mais seulement un dépôt initial de 300 euros que vous pourrez utiliser ensuite avec votre nouvelle carte via votre nouveau compte. Il n’y a pas non plus de frais de tenue de compte sous réserve d’effectuer au moins un paiement par mois.

Mais en plus de pouvoir servir de compte courant primaire, l’offre Ultim peut s’avérer très pratique pour les voyageurs puisqu’elle permet des paiements à l’étranger sans aucuns frais supplémentaires. Les retraits sont quant à eux gratuits pendant 3 mois et passent à 1,69 % du montant au-delà de 3 mois.

Côté application, il est possible d’ouvrir directement un compte depuis celle-ci en plus de bénéficier d’une expérience très qualitative et sécurisée. On apprécie par exemple les nombreuses options de gestions de compte en plus d’une très bonne réactivité et du support de la plupart des systèmes de paiement mobile comme Apple Pay ou Google Pay.

Un compte chez Boursorama banque, c’est…

Pas de frais à l’étranger

Une très bonne application

Un IBAN français

En ce moment, Boursorama Banque propose son offre de bienvenue avec jusqu’à 80 euros de prime pour l’ouverture d’un compte.

L’offre est réservée à tous les nouveaux clients ouvrant un compte chez Boursorama Banque avec les cartes Ultim et Welcome uniquement. La somme de 80 euros est créditée sur le compte le jour de son ouverture effective.

Hello Bank : 80 euros + 6 mois de cotisation offerts

Dans notre comparatif, Hello Bank est notre banque en ligne préférée. Elle dispose d’une offre complète et surtout simple avec en prime l’une des meilleures applications du marché. Si la banque en ligne du groupe BNP Paribas propose une souscription gratuite, c’est l’offre Prime qui propose le service le plus complet. Pour 5 euros par mois, et sous des conditions de revenus d’au moins 1000 euros par mois, vous obtenez une carte Prime disposant de la totalité des garanties Visa Premier. Son gros avantage est de proposer les retraits et paiements à l’étranger entièrement gratuits.

L’une des fonctionnalités très prisées de Prime est la compatibilité totale avec les paiements mobiles Apple Pay et Paylib. Cette fonction peut être directement paramétrée dans votre téléphone pour que ce dernier serve de carte bancaire tout à fait fonctionnelle pour les terminaux compatibles, sans contact via NFC. Ces paiements via téléphone ne sont pas limités, contrairement aux cartes bancaires qui ne peuvent aller au-delà de 50 euros sans contact.

Bon à savoir, l’IBAN est français, il est donc possible de faire de son compte Hello Bank, son compte bancaire principal avec tous les avantages que cela comporte.

Un compte chez Hello Bank, c’est…

Zéro frais à l’étranger

Les services bancaires BNP Paribas

L’application très fonctionnelle

Hello Bank offre 80 euros de prime pour l’ouverture d’un compte Prime individuel en ligne et 6 mois de cotisations offerts jusqu’au 6 décembre 2021.

Une fois le compte Prime ouvert, la prime de 80 euros est versée sur le compte 3 mois après la réception du moyen de paiement. Les 6 mois de cotisation sont offerts sous réserve d’un apport d’au moins 1000 euros mensuels sur le compte.

Orange Bank : 80 euros offerts

Cela fait maintenant 4 ans qu’Orange Bank est arrivé dans le paysage bancaire français avec ambitions d’être la première néobanque 100 % française. Elle dispose de deux offres bien distinctes, l’une gratuite, mais limitée et l’autre dite « Premium » à 4,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois avant de passer à 7,99 euros mensuels. Cette carte Premium fait bénéficier de paiements et retraits gratuits à l’étranger avec un débit au choix : immédiat ou différé. L’IBAN délivré est français ce qui est un avantage face à de nombreuses néobanques.

L’application est de bonne qualité et au niveau des standards actuels avec une interface épurée et certaines fonctions bienvenues comme l’apport de carte virtuelle via paiement sans contact en activant la fonction NFC. La banque est d’ailleurs compatible Google Pay et Apple Pay.

Un compte chez Orange Bank, c’est…

Accessible sans condition de revenus

Un IBAN français

Chéquier disponible, et envoi gratuit

Si vous souhaitez effectuer une ouverture de compte courant (carte Premium) chez Orange Bank, en ce moment, jusqu’à 80 euros sont offerts.

50 euros sont versés sur le compte après 10 paiements ou retraits via carte et 30 euros supplémentaires après le premier prélèvement d’une facture Orange sur le compte.

