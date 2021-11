Samsung Galaxy Z Fold 3 : le dernier pliable de Samsung perd 300 euros avec une promo et un bonus reprise

La troisième itération du smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 3, nécessite naturellement un gros budget pour l'acheter. Mais à l'approche du Black Friday, ce modèle bénéficie d'une réduction bienvenue, doublée d'un bonus reprise. Son prix passe ainsi de 1 799 euros à 1 499 euros à la Fnac et chez Darty.

Même si différentes versions sont déjà sorties à ce jour, les smartphones pliables Samsung restent des ovnis au milieu des autres appareils présents sur le marché. S’ils ne sont pas destinés à tout le monde en raison de leur taille imposante, ils demeurent tout de même des concentrés de technologie. C’est le cas du Galaxy Z Fold 3, dont la copie a été améliorée par la marque pour cette troisième itération. Très coûteux de base, ce smartphone bénéficie actuellement d’une promotion spéciale Black Friday et d’un bonus reprise qui feront du bien au porte-monnaie.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Z Fold 3

Un smartphone robuste et soigné

Deux écrans AMOLED 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Lancé à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 3 passe à 1 599 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à un bonus reprise de 100 euros, ce prix chute à 1 499 euros si vous choisissez le retrait en magasin lors de votre achat.

Un smartphone toujours aussi imposant

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 reste fidèle à l’identité des smartphones pliables et adopte naturellement un format imposant. Mais heureusement, son poids a été un peu allégé, ce qui facilite sa prise en main. Attention, ce smartphone ne sera pas pour autant un poids plume, avec 271 grammes sur la balance. Autrement, la finition a elle aussi été améliorée, avec un cadre en aluminium résistant et du verre Gorilla Glass Victus qui protège les faces recto et verso à l’extérieur. Mais l’une des principales nouveautés de ce smartphone, c’est bel et bien sa certification IPX8, qui le rend tout à fait étanche, et donc plus durable.

Deux écrans avec de beaux contrastes

Un smartphone pliable, qui se transforme en une mini tablette lorsqu’il est déplié, implique l’existence de deux écrans. Ainsi, le Galaxy Z Fold 3 est équipé d’un très bel écran de 7,6 pouces à l’intérieur et un de 6,2 pouces à l’extérieur. Les deux partagent deux points communs : ils intègrent la technologie AMOLED et ses contrastes bien définis, ainsi que le mode 120 Hz adaptatif, soit l’assurance d’une belle fluidité dans la navigation. Le confort sera largement de mise lorsque vous déplierez le smartphone pour en exploiter toutes les capacités. Sous l’écran intérieur, on pourra aussi trouver un capteur photo très discret, à la différence des poinçons bien visibles sur la plupart des smartphones. Sachez aussi que ce Fold 3 est compatible avec le S Pen, mais Samsung n’a pas jugé utile de lui réserver un rangement spécifique sur ce téléphone.

Des performances au rendez-vous

À l’intérieur de la bête, on trouvera une puissante puce Snapdragon 888, couplée à 12 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun souci à faire tourner les jeux vidéos les plus gourmands. Côté photo, le Fold 3 dispose de trois capteurs au dos, tous de 12 mégapixels : un objectif grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif x2. Si la qualité des clichés sera un brin inférieure à celle que l’on peut trouver sur d’autres smartphones premium, le résultat sera tout de même largement satisfaisant. Et comme nous l’avons noté dans notre test, il est un peu compliqué de miser sur un module plus sophistiqué sans encombrer davantage l’ensemble, qui est déjà bien épais.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, le Samsung Galaxy Z Fold 3 embarque une batterie de 4400 mAh, qui devrait vous faire tenir une journée. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation, mais il faut garder à l’esprit que l’écran intérieur sera, sans surprise, gourmand en énergie. Pour la recharge, la charge sans fil sera disponible, et pour refaire le plein, il faudra compter 1h15 environ avec la charge rapide.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 3.

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2021 ?

