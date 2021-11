Samsung HW-Q800A : 300 € de réduction pour cette barre de son compatible Dolby Atmos

Une barre de son, c'est sans doute le moyen le plus simple et économique de profiter d'un son de qualité cinéma dans son salon. En ce moment la Samsung HW-Q800A est proposée à 499 euros au lieu de 799 euros chez Boulanger.

Vous venez de vous offrir une TV toute neuve, mais le son des haut-parleurs ne vous convient pas ? Une barre de son représente sans doute la solution la plus simple et efficace pour en profiter. Ça tombe bien puisque Boulanger brade en ce moment la Samsung HW-Q800A, une barre de son de qualité, qui perd pas moins de 300 euros sur son prix initial.

Les caractéristiques de la Samsung HW-Q800A

Le système Q-Symphonie de Samsung

Une entrée/sortie HDMI 2.1

Un son en 3D avec Dolby Atmos et DTS:X

Au lieu de 799 euros habituellement, la barre de son avec caisson de basses Samsung HW-Q800A est aujourd’hui disponible à seulement 499 euros chez Boulanger pendant le Black Friday.

Une barre de son parfaite pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo

La HW-Q800A de Samsung est assez volumineuse : 98 x 6 x 11.5 cm cm. Il faut dire qu’elle en a dans le ventre avec pas moins de 8 haut-parleurs et tout un tas de technologie propriétaire embarquée. Autant dire qu’il va falloir prévoir de la place sur votre meuble TV pour pouvoir l’accueillir. Il faut aussi compter sur le caisson de basse qui lui dispose aussi d’une certaine taille : 21 x 40.3 x 40.3 cm pour un poids de 9,8 kg. Ce dernier est d’ailleurs couplé sans fil avec la barre de son via Bluetooth.

La barre en elle-même délivre un son certifié Dolby Atmos, mais d’autres normes viennent aussi compléter la fiche technique comme les DTS:X, tout en prenant en charge les codecs audio AAC/AAC+ et le décodage Hi-Res audio. Pour le cinéma et les jeux vidéo, c’est le top ! D’autant plus que Samsung inclus son système propriétaire Q-Symphonie permettant qui permet d’émuler un son proche d’une salle de cinéma via un système de réflexion 3D.

Une connectique complète

Samsung a pensé à inclure une connectique éclectique dans sa barre de son pour contenter tous les usages. Elle dispose d’abord d’une entrée/sortie HDMI 2.1 permettant notamment de brancher ses consoles de dernière génération (Xbox Séries, PS5) en ayant la même qualité sonore et sans perdre de qualité d’image. Elle dispose également d’une entrée optique pour les appareils plus spécifiques. Côté sans fil, la HW-Q800A dispose du Bluetooth 4.2 pour y coupler par exemple son téléphone. Enfin la barre de son est compatible avec l’assistant Google tout en intégrant un Chromecast.

Lire aussi

Quelle barre de son choisir en fonction de son budget en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.