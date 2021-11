Nanoleaf Shapes : ces panneaux lumineux sont à -30 % pour le Black Friday

Nanoleaf, spécialiste de l'éclairage décoratif, propose des panneaux lumineux de diverses formes pour apporter une touche de décoration originale dans une pièce. Pour le Black Friday, les modèles hexagonaux et triangulaires profitent d'une belle promotion, qui fait passer leur prix de 199,99 euros à 139,99 euros sur Amazon.

Pour apporter une touche chaleureuse dans tous les intérieurs, Nanoleaf a sa solution : les panneaux lumineux connectés. Hexagonales, carrées, triangulaires… Ces dalles adoptent des formes diverses pour plaire au plus grand nombre. Récemment, la marque a introduit une nouvelle gamme d’éclairages intelligents sous forme de barres lumineuses. Mais aujourd’hui, c’est sa gamme Shapes qui nous intéresse, puisque les panneaux hexagonaux et triangulaires se négocient à prix réduit à l’occasion du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir des Nanoleaf Shapes

Des panneaux à LED qui peuvent s’interconnecter

Plus de 16 millions de couleurs disponibles

Compatibles avec Alexa, Google Assistant, HomeKit

Initialement affiché à 199,99 euros, le kit de démarrage Nanoleaf Shapes Hexagons (avec 9 panneaux lumineux) est désormais disponible à 139,99 euros. Le kit de démarrage Nanoleaf Shapes Triangles, avec également 9 panneaux lumineux, est disponible au même prix.

Des panneaux lumineux réglables

Les Nanoleaf Shapes se présentent donc sous plusieurs formes, ici hexagonales ou triangulaires par exemple. Ces panneaux lumineux, à base de LEDs de 100 lumens pour le format hexagonal et 80 lumens pour le triangulaire, ne se contentent pas d’éclairer agréablement une pièce, ils peuvent aussi s’interconnecter grâce à la technologie Connect+, pour se créer des ambiances lumineuses personnalisées. Et pour les installer, rien de plus simple : chaque panneau se fixe grâce à des bandes adhésives double face incluses dans le kit. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à concocter votre propre mosaïque et choisir parmi les 16 millions de couleurs disponibles.

D’autres fonctionnalités plutôt ludiques sont également disponibles, comme la possibilité de synchroniser le rythme d’une chanson avec les couleurs diffusées par les panneaux, ou encore associer ce qu’il se passe sur votre écran d’ordinateur avec les Nanoleaf Shapes. Ainsi, les couleurs projetées par les panneaux pourront s’adapter au contenu que vous visionnez. De quoi agrémenter une soirée cinéma, par exemple.

Les assistants vocaux sont de la partie

Pour contrôler les Nanoleaf Shapes, plusieurs options s’offrent à vous. Les panneaux peuvent notamment au toucher, ou être réglés grâce à un contrôleur fourni dans le kit de démarrage. Sinon, vous pourrez aussi avoir recours aux assistants vocaux, comme Google Assistant et Alexa. Une application sera également disponible pour pouvoir moduler l’intensité des couleurs de chaque dalle lumineuse.

Enfin, sachez que les Nanoleaf Shapes fonctionnent avec un bloc d’alimentation. Selon la marque, vous pourrez installer jusqu’à 22 panneaux hexagonaux ou jusqu’à 28 panneaux triangulaires sur un seul bloc d’alimentation. Quant au câble fourni dans le kit, il mesure 2,5 m de long. À noter aussi que les Nanoleaf Shapes fonctionnent avec le Wi-Fi.

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.