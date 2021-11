AirPods Max : 150€ de réduction pour le casque premium d’Apple lors du Black Friday

Avec les succès de ses AirPods et AirPods Pro, Apple sort son premier casque sans fil : les AirPods Max. En intégrant la technologie de réduction de bruit active, Apple tente de concurrencer les ténors du secteur comme Sony, Bose, ou encore Sennheiser. Si vous hésitiez à sauter le pas notamment pour son prix assez onéreux, le Black Friday rend un peu moins fuyant le prix qui passe de 629 euros à 479 euros.

Les bonnes affaires s’enchaînent, ce qui a pour conséquences de voir les stocks s’amoindrir. Par chance, le géant Amazon connait peu de rupture de stock et sans augmentation de prix, comme c’est le cas des AirPods Max. Il s’agit du premier casque de la firme de Tim Cook, offrant une expérience sonore très immersive, notamment grâce à sa réduction de bruit active. Il faut plus d’un mois pour se le procurer et débourser plus de 500 euros pour ce casque premium. Sur Amazon ce n’est pas le cas, car le site propose les AirPods Max à moins de 480 euros. Mais il faudra quand même revoir vos attentes niveau coloris.

Les AirPods Max proposent …

Une qualité de fabrication premium digne d’Apple

Un traitement audio performant et une réduction de bruit active excellente

Les nombreuses fonctionnalités liées à l’écosystème Apple

Lancé au prix de 629 euros, le casque audio AirPods Max devient plus abordable avec cette remise de 150 euros et passe à 479 euros seulement sur Amazon. Vous ne l’aurez à ce prix que dans le coloris bleu, mais également en rose et si vous n’êtes pas presser le coloris blanc est aussi au même prix, mais disponible seulement que le 21 janvier 2022.

Puis si vous n’êtes pas satisfait de ce casque, sachez que pour les fêtes de fin d’année, Amazon propose un retour du produit jusqu’au 31 janvier 2022, pour tout article acheté à partir du 1er novembre 2021. Un argument de poids, qui vous permet, si vous trouvez moins cher pendant le Black Friday, d’être remboursé intégralement en renvoyant le produit à Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods Max d’Apple. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque premium sans négliger le confort

Apple a toujours su tirer son épingle du jeu au niveau du design, c’est pourquoi sans surprise les AirPods Max profitent du savoir-faire de la marque et arborent un look épuré et raffiné. Plus sophistiqué que la concurrence, il est composé de matériaux honorables tels que du métal, de l’aluminium anodisé et de l’acier inoxydable, alors que la plupart des constructeurs misent sur le plastique. Ce choix de matériaux a des conséquences sur le poids, mais même avec ses 385 grammes le casque se fait vite oublier une fois posée sur la tête. Le confort est d’ailleurs au rendez-vous grâce à la présence du tissu maillé (ou « mesh ») sur les coussinets ainsi que sur l’arceau qui répartit le poids et réduit la pression sur le crâne.

Par contre, il se peut que l’étui de protection ne soit pas au goût de tout le monde… Mais il permettra de recharger les AirPods Max en 2h15 environ. À propos d’autonomie, elle est plutôt correct, car le casque peut tenir un peu plus de 20 heures en utilisant la réduction de bruit active et l’audio spatial avec une charge complète. Quant aux contrôles, il intègre la fameuse Digital Crown toujours fluide et plaisante à manipuler afin d’effectuer quelques actions, comme régler le volume, changer de morceaux, utiliser Siri. Le casque dispose d’un autre bouton physique qui lui, sera dédié à la réduction de bruit active.

Une qualité audio impressionnante et l’intégration parfaite de l’OS d’Apple

Après la réussite de ses AirPods Pro, Apple intègre également sur son casque la réduction de bruit active et c’est clairement une réussite. Il embarque six micros orientés vers l’extérieur pour capter les sons ambiants et les couper totalement à l’oreille de l’utilisateur, pour offrir un son est immersif. Cette technique rend la réduction encore plus efficace que la concurrence — le Sony WH-1000XM4, par exemple. De plus, cela permet d’isoler votre voix pendant vos appels téléphoniques de façon à ce qu’elle soit parfaitement audible, même en plein vent. Si vous souhaitez amplifier les bruits, le mode Transparence vous permettra d’entendre parfaitement ce qu’il se passe autour de vous, et même d’avoir une conversation sans avoir à retirer votre casque. Cela en fait en compagnon idéal dans toutes les circonstances, du métro au bureau en passant par la rue.

Côté son, on retrouve deux transducteurs de 40 mm et d’un limiteur de distorsion afin de délivrer un son parfaitement net. Et avec la puce H1, le casque offre une expérience sonore de grande qualité avec un rendu fidèle. On retrouve également un système de spatialisation du son afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles, renforcés par la présence de gyroscope sur le casque pour une écoute immersive comme au cinéma. Et comme tout produit d’Apple, le casque prend tout son sens lorsqu’il est associé avec un appareil de la marque. Il se configure en un seul geste et s’appareille rapidement, se mettent en pause lorsque vous les retirez et reprennent la lecture lorsque vous les remettez — une fonction très appréciée. Et depuis l’arrivée d’iOS 15, un petit signal Bluetooth permet de les localiser en cas d’oubli, sur le réseau Find My d’Apple, mais aussi d’obtenir l’audio spatialisé sur tvOS et macOS.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque d’Apple AirPods Max.

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.