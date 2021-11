Boulanger ne fait pas le Black Friday, mais voici les meilleures offres sur cette période

En ce moment, c'est la période du Black Friday, mais tous les e-commerçants ne suivent pas forcément le mouvement. C'est le cas de Boulanger qui propose son événement à lui, nommé "les jours magiques", avec tout de même de belles offres qui méritent que l'on s'y intéresse.

Les meilleures offres disponibles chez Boulanger

Google Nest Mini

Lancée en 2019, l’enceinte connectée Google Nest Mini reste, à l’heure actuelle, l’une des meilleures références pour ceux qui souhaitent un petit modèle peu encombrant qui ne manque pas de puissance. Notée 9/10, par nos soins nous la recommandons chaudement, car son prix est encore plus mini avec 66 % de réduction.

À sa sortie l’enceinte connectée Google Nest Mini était à 59,99 euros, mais aujourd’hui elle est profite d’une réduction de 66 % et tombe à 19,99 euros seulement chez Boulanger.

Xiaomi Mi Smart Clock

Xiaomi est décidément sur tous les fronts. Smartphones, trottinettes, balances, caméras de vidéosurveillance, montres connectées… La marque chinoise dévoile constamment une foule de produits à des tarifs agressifs. Son réveil connecté, le Mi Smart Clock, s’inscrit dans cette volonté de proposer des appareils du quotidien abordables. Et si les réveils sont aujourd’hui un peu dépassés, leur version connectée reste quand même intéressante au quotidien.

Au lieu de 69,99 euros, le réveil intelligent Xiaomi Mi Smart Clock est désormais proposé à 39,99 euros chez Boulanger.

Audio Technica AT-LP60XBK

Les amateurs de musique ne boudent jamais leur plaisir lorsqu’il s’agit de réécouter les vinyles de leur collection. Si certains misent encore aujourd’hui sur des platines à l’ancienne, celles plus actuelles proposent une utilisation bien plus pratique, car plus automatisées. C’est le cas de la platine AT-LP60XBK de la marque japonaise Audio Technica, qui ne dépasse pas les 100 euros actuellement.

D’abord affichée à 149 euros, la platine vinyle Audio Technica AT-LP60XBK est actuellement disponible à 99 euros chez Boulanger.

Pack Philips Hue + Echo Dot 4

Si vous souhaitez entamer une installation avec des objets connectés chez vous, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent déjà tout le nécessaire pour débuter sereinement, et ce, sans casser sa tirelire. C’est aujourd’hui le cas de ce pack comprenant l’enceinte connectée d’Amazon, deux ampoules connectées et le pont de connexion Philips Hue qui est proposé à moins 50 %.

En ce moment, vous pouvez retrouver sur le site Boulanger un pack Philips Hue avec deux ampoules connectées ainsi que l’enceinte connectée d’Amazon l’Echo Dot 4 à moins 50 %. Le pack passe donc à 99 euros au lieu des 199 euros demandés initialement.

Retrouvez le pack Echo Dot 4 + kit Philips Hue à 99,99 € chez Boulanger

L’enceinte vendue seule est également en promotion, elle est à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Boulanger.

Retrouvez l'Echo Dot à 29,99 € chez Boulanger

Sony WH-1000XM3

Trois ans après sa sortie, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 fait encore partie des meilleures références dans son domaine. Il est notamment apprécié pour son design circum-aural, qui assure un très bon confort puisqu’il englobe les oreilles au lieu de simplement se poser dessus. Ces écouteurs intègrent également des zones tactiles afin de contrôler le volume sonore, changer de musique ou répondre à un appel. Mais son principal point fort, c’est sa réduction de bruit active.

Lancé à 379 euros, puis réduit à 279 euros, le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à seulement 184,99 euros sur Boulanger grâce à une remise supplémentaire de 15 euros dans le panier.

Retrouvez le Sony WH-1000XM3 à 184,99 € chez Boulanger

Samsung HW-Q800A

Vous venez de vous offrir une TV toute neuve, mais le son des haut-parleurs ne vous convient pas ? Une barre de son représente sans doute la solution la plus simple et efficace pour en profiter. Ça tombe bien puisque Boulanger brade en ce moment la Samsung HW-Q800A, une barre de son de qualité, qui perd pas moins de 300 euros sur son prix initial.

Au lieu de 799 euros habituellement, la barre de son avec caisson de basses Samsung HW-Q800A est aujourd’hui disponible à seulement 499 euros chez Boulanger.

TV QLED TCL 55C725

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’exploser son budget pour acheter une TV QLED prenant en charge une foule de compatibilités. TCL figure en très bonne place parmi les marques proposant des téléviseurs plus abordables que la moyenne, sans pour autant faire trop de concessions. C’est le cas du modèle 55C725, qui est d’ailleurs compatible HDMI 2.1 pour les consoles next-gen pour l’ALLM et le VR, mais sachez que la dalle est bloquée à 60 Hz.

Initialement proposée à 799 euros, puis réduire à 599 euros, la TV QLED TCL 55C725 revient à 499 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 100 euros jusqu’au 29 novembre.

Dell XPS 13-9305-625 EVO

Dell est rapidement devenu incontournable avec son XPS 13. En 2020, la marque a décidé d’offrir un look bien plus moderne pour sa gamme populaire en proposant un écran avec des bordures extrêmement fines. De plus, il s’équipe du processeur Intel de 11e génération pour délivrer d’excellentes performances. Cet ultrabook a tout pour plaire, d’autant plus qu’il est proposé à moins de 800 euros.

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le PC portable Dell XPS 13-9305-625 EVO est désormais affiché en promotion à 799 euros sur le site Boulanger, grâce à une réduction de 20 %.

Asus Vivobook 15 OLED

Que ce soit sur nos téléphones, nos téléviseurs, et même nos consoles de jeux vidéo, la technologie OLED est de plus en présente. Lorsqu’on s’aperçoit du rendu d’image excellent que délivre cette dernière, il n’est pas très étonnant de la voir arriver maintenant sur des laptops. Eh oui, en début d’année le constructeur taïwanais Asus a profité du CES 2021, pour lancer ses nouveaux ordinateurs portables offrant une dalle OLED. C’est le cas de sa gamme VivoBook qui propose désormais une meilleure qualité d’image et des contrastes infinis, avec même une configuration musclée. D’ailleurs en ce moment Boulanger propose le modèle VivoBook S533EA-L1895T à moins 20 %, faisant de lui l’ordinateur portable le plus accessible avec une dalle OLED.

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le Asus VivoBook 15 OLED (S533EA-L1895T) est actuellement disponible le modèle VivoBook S533EA-L1895T à moins 20 %, soit 200 euros de remise immédiate.

Retrouvez le Asus VivoBook 15 OLED à 799 € chez boulanger

Huawei MateBook 14 2021

Depuis quelques années, Huawei tape très fort dans le segment des PC portables, à défaut de celui des smartphones. Il faut dire que sa gamme Matebook dispose de sérieux argument pour faire concurrence aux sempiternels MacBook d’Apple, Zenbook d’Asus ou encore aux XPS de chez Dell. La version 2021 du Matebook 14 propose une fiche technique solide en plus d’un design soigné et pendant les jours magiques, ce laptop est proposé avec 32% de réduction sur la boutique en ligne de Boulanger.

Au lieu de 1249,99 euros, le Huawei MateBook 14 version 2021 est aujourd’hui disponible à Huawei MateBook 14 2021 à 849,99 euros au lieu de 1 249,99 euros pendant les jours magiques.

