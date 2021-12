Ce pack Samsung Galaxy Watch 4 Classic + Galaxy Buds Plus est à -20 %

La Fnac a pensé à tout pour Noël : le pack Samsung Galaxy Watch 4 Classic + Galaxy Buds Plus profite d'une belle réduction de 100 euros en ce moment. Deux produits parfaitement assortis pour faire du sport.

Sortie à la fin de l’été 2021, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est une montre connectée fonctionnant sous WearOS 3.0, un gros avantage. Cette version Classic de la Watch 4 permet de profiter d’un style et de fonctionnalités orientés sport et santé. Et pour Noël, Samsung a créé un pack idéal pour les sportifs, contenant donc cette montre connectée (en 46 mm) ainsi que les écouteurs sans fil Galaxy Buds+, version améliorée des très bons Galaxy Buds. Ce pack bénéficie en ce moment de 100 euros de réduction.

Qu’offre ce pack Samsung ?

La fluidité de WearOS sur la Watch 4 Classic

Des fonctionnalités sport et santé très réussies

Des écouteurs sans fil à isolation passive

La Galaxy Watch 4 vaut à elle seule 399 euros… soit le prix de ce pack. De leur côté, les Galaxy Buds+ sont vendus 150 euros. En temps normal, le pack, proposé à 500 euros, permet déjà d’économiser 50 euros. Autant dire qu’en le proposant à 399,99 euros, la Fnac promet une sacrée affaire.

À noter qu’en plus de la réduction de 20 % sur la Fnac, vous pouvez bénéficier d’une offre de remboursement de 50 euros par Samsung.

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Galaxy Watch 4 Classic ainsi que les écouteurs Galaxy Buds+. Les prix sont mis à jour automatiquement.



La Samung Galaxy Watch 4 Classic : une montre connectée sportive

La Galaxy Watch 4 Classic est la première montre connectée de Samsung sous Wear OS avec l’interface One UI Watch. La navigation se fait via une lunette rotative. Elle existe en deux formats, version 42 mm et version 46 mm, celle qui est proposée dans ce pack. Cette montre profite d’un beau cadre en acier inoxydable et d’un revêtement mat qui lui apportent ce petit côté sportif. La certification IP68 la rend parfaitement résistante à la poussière comme à l’eau.

L’écran circulaire de la version 46 mm, très satisfaisant, mesure 1,4 pouce, avec une résolution de 450 x 450 pixels, en OLED. Cette technologie d’écran lui permet d’afficher de beaux noirs et de consommer moins d’énergie. La luminosité peut être réglée automatiquement ou manuellement.

Pour les fonctions santé, elle possède plusieurs capteurs permettant notamment de relever la tension artérielle et de faire des ECG. Différentes activités sportives sont prises en charge.

Les Galaxy Buds+ : des écouteurs sans fils améliorés

Les Galaxy Buds+ sont une version améliorée de leurs prédécesseurs, les Galaxy Buds. Ils sont particulièrement confortables à porter, ce qui les rend parfaits pour les séances de sport, et profitent d’un design très discret. On pourra regretter que la réduction de bruit active ne soit pas au programme sur ces écouteurs sans fil, mais un nouveau mode d’isolation passive a été ajouté.

L’autre amélioration se fait au niveau de l’autonomie, qui grimpe désormais à 22 heures, contre 14 heures auparavant. Ils ont d’ailleurs l’avantage de se recharger sur n’importe quel chargeur sans fil compatible Qi. Côté son, c’est AKG qui est à la manœuvre, et le résultat est très plaisant.

Vous pouvez aussi retrouver notre test détaillé de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic ainsi que celui des écouteurs Galaxy Buds+.

Les deux produits du pack sont assortis puisqu’ils sont tous deux proposés en coloris noir.

