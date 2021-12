Avec ce disque dur externe, vous aurez 5 To de stockage pour 90 euros seulement

Le spécialiste du stockage de données Western Digital propose des disques durs efficaces avec un bon rapport qualité/prix. Son DD externe Black P10 de 5 To, parfait pour stocker votre bibliothèque de jeux PC ou consoles, bénéficie d'ailleurs d'une promotion et passe de 191,98 euros à 90,99 euros sur Amazon.

C’est toujours utile d’avoir une grande capacité de stockage sur son disque dur externe. Cela permet non seulement de stocker ses photos, vidéos ou tout autre fichier volumineux, mais également les nombreux jeux de sa bibliothèque, que ce soit sur PC, ou consoles. Pour cela, le disque externe WD_Black P10 5 To fera très bien l’affaire, d’autant plus avec une réduction de plus de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du WD_Black P10

Une grosse capacité de stockage de 5 To à petit prix

Une conception solide et facilement transportable

La connectique en USB 3.0

Plus abordable aujourd’hui le disque dur externe WD_Black P10 de 5 To passe à 90,99 euros, grâce à une remise immédiate de plus de 50 %, au lieu de 191,98 euros habituellement. Vous obtenez même un mois offert au Game Pass Ultime.

Pensé pour être solide et facile à transporter

Western Digital porte une attention toute particulière au design de son disque dur externe Black P10. Ce dernier est doté d’un revêtement métallique, au look très « industriel » permettant de solidifier le produit qui sera très appréciable quand d’autres utilisent des revêtements en plastique assez fragile.

En plus d’être un disque dur robuste, il est également facile à transporter avec ses dimensions de 11.8 x 8.8 x 2,1 cm et son poids de 229 grammes. Conçu pour protéger vos contenus, il vous permet de transporter toute votre bibliothèque partout avec vous en toute confiance.‎

Performant et efficace, que ce soit pour le gaming ou la bureautique

Si votre bibliothèque de jeux PC ou de console s’agrandit, choisir quels jeux à supprimer pour faire de la place aux nouveaux peut s’avérer être un véritable dilemme. Surtout que certains jeux dépassent les 100 Go, au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console ou l’ordinateur, le stockage est vite saturé. Mais avec cette solution de stockage, vous pourrez avoir l’esprit tranquille grâce à son stockage confortable de 5 To pour que vous puissiez stocker vos jeux préférés sur console (Xbox One ou PS4, PC Windows et Mac OS). D’après le constructeur, cela vous permettrait de stocker jusqu’à 125 jeux supplémentaires.

D’ailleurs dans ce bon plan, vous aurez droit à un mois offert à l’abonnement Ultimate du Game Pass. Ce dernier vous donne un accès illimité à plus de 100 jeux à télécharger sur Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X. Même sur PC, vous aurez le droit à un catalogue de jeux bien fourni. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article dédié à cet abonnement. Bien que conçu pour le gaming, il fonctionnera également très bien pour n’importe quelles autres données. C’est un disque dur avant d’être un disque dur pour joueur. Et même s’il ne profite pas des performances d’un SSD, WD a intégré une interface USB 3.0 pour proposer des vitesses de transfert et d’écriture les plus rapides possible, estimées environ 140 Mo/s. C’est amplement suffisant pour transférer de gros fichiers en seulement quelques minutes.

Quelle solution de stockage choisir ?

Afin de savoir quelle solution de stockage vous correspond, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs disques durs externes en 2021.

