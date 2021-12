Désormais sous Android 12, le Zenfone 8 d’Asus baisse son prix

Aujourd’hui l’Asus Zenfone 8 (256 Go) est proposé à un excellent prix. Il passe à 542 euros au lieu de 749 euros à son lancement. C'est le moment de craquer, si vous souhaitez un smartphone format compact qui ne fait pas de sacrifice sur la fiche technique.

Après qu’Apple signe le retour des smartphones compacts, voilà que la marque fait déjà marche arrière et devrait arrêter l’iPhone version Mini. Du côté d’Android ce n’est pas vraiment le cas, il y a d’ailleurs un modèle Mini en préparation chez Xiaomi. Parmi les autres marques, on retrouve Asus et son Zenfone 8, doté d’un écran de « seulement » 5,9 pouces. Ce petit smartphone haut de gamme noté 8/10 lors de notre test est très convaincant, surtout lorsque sa version 256 Go est plus abordable grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Zenfone 8

Un smartphone compact

La puissance du snapdragon 888

Un capteur principal de 64 mégapixels

La nouvelle version d’Android

Lancé au prix de 749 euros, la version 8 + 256 Go du Zenfone 8 est aujourd’hui disponible en promotion à 542,16 euros sur le site Cdiscount, soit plus de 200 euros de remise immédiate.

Si toutefois le produit n’est plus disponible, sachez que le Zenfone 8 est proposé également à un très bon prix à la Fnac ainsi que chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Zenfone 8.

Petit, mais costaud

Les smartphones de 5 à 6 pouces sont en voie de disparition, mais il en reste quelques-uns que nous pouvons vous recommander si vous n’êtes pas friands des smartphones grandes tailles. Le Zenfone 8 d’Asus en est le parfait exemple côté Android. Il dispose d’un format mini sans faire de concessions avec des arguments convaincants digne d’un smartphone haut de gamme. C’est donc avec plaisir qu’on retrouve une dalle OLED d’une excellente qualité affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, dans une diagonale de seulement 5,9 pouces. Et on doit bien avouer que malgré des bords relativement présents, le Zenfone 8 est particulièrement compact, agréable à utiliser — et cela même d’une seule main — avec une très bonne fluidité et d’excellentes conditions pour visionner vos contenus.

Au niveau des performances, là encore ce petit smartphone surprend, car il embarque un des meilleurs processeurs de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive. Autant dire que même si la prochaine puce s’avère très prometteuse, cette dernière a de belles années devant soit. Le Zenfone 8 délivre d’excellentes performances et répond à tous les besoins, que ce soit pour faire tourner les applications ou jeux 3D du moment dans les meilleures conditions graphiques, avec une expérience utilisateur fluide qui ne souffre pas de ralentissements. Toutefois, sachez que le smartphone à tendance à chauffer. Sachez que cette configuration apporte la comptabilité avec le réseau 5G.

Une autonomie modeste et un module peu polyvalent

Son format est certes agréable en main mais s’avère difficile pour intégrer une grosse batterie. Si certains concurrents proposent des grosses batteries, ici la batterie du Zenfone 8 est de seulement 4 000 mAh. Elle vous permettra tout de même de tenir une journée avec une utilisation modérée. Le smartphone fait l’impasse sur la charge sans fil, mais vous pourrez compter sur le chargeur de 30 W pour récupérer tous les pourcentages en 1 heure et demie. À noter qu’il est certifié IP68 et possède une prise jack.

Côté photo, Asus équipe son smartphone de seulement deux capteurs : un principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Ce module photo permet de capturer de beaux clichés et la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30 fps et aussi de la 4K jusqu’à 120 fps. On aurait souhaité un peu plus de polyvalence, mais cela reste très correct pour le prix.

Android 12 disponible pour les plus impatients

Comme promis par la marque, la nouvelle version d’Android est disponible sur les Zenfone 8. La nouvelle a été annoncée via un post sur le forum officiel d’Asus. Le constructeur a d’ailleurs mis à disposition un lien de téléchargement direct afin d’effectuer le passage vers Android 12, pour les plus impatients qui ne veulent pas attendre qu’elle soit proposée sur leur téléphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Asus Zenfone 8.

Les meilleurs smartphones compacts du moment

Afin de comparer ce Zenfone 8 avec les actuelles références haut de gamme du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones « compacts » en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.