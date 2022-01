La Fnac brade le casque sans fil officiel Xbox en ce début d’année 2022

Le casque sans fil officiel de la Xbox — qui fonctionne également sur PC — est de très bonne facture pour son prix contenu, mais il est encore plus intéressant de l'obtenir quand une promotion point le bout de son nez. En ce moment, la Fnac fait baisser le prix de 99 euros à seulement 79 euros.

Microsoft a récemment lancé une version filaire un peu moins chère de son casque officiel Xbox, mais le modèle compatible avec la connectivité sans fil ne coûte aujourd’hui que 20 euros de plus, alors qu’habituellement près de 40 euros séparent les deux modèles. C’est maintenant à vous de choisir si ça vaut le coup, ou pas.

Ce qu’il faut retenir du casque sans fil Xbox

Confortable avec de bonnes finitions, pour le prix

La double connexion Bluetooth et Xbox Wireless

Uniquement compatible avec Xbox et PC

Au lieu de 99 euros habituellement, le casque sans fil officiel Xbox est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros sur le site de la Fnac.

Un casque gaming pratique pour Xbox et PC

Le casque sans fil officiel Xbox est le bon choix à faire pour celles et ceux qui jouent uniquement sur Xbox et PC. En effet, il se connecte très facilement en mode sans fil à votre console Microsoft ou à votre ordinateur sous Windows grâce au bouton de synchronisation. Il est même possible de passer sans déconnexion de l’un à l’autre appareil, si et seulement si vous utilisez le dongle USB avec le protocole propriétaire Xbox Wireless d’un côté et le Bluetooth de l’autre. Ce casque n’est malheureusement pas utilisable avec une PlayStation 5 ou une Nintendo Switch.

Il n’offre ensuite pas le meilleur rendu sonore du marché, d’autant plus que la réduction de bruit active n’est pas de la partie, mais pas quoi s’alarmer. Le Xbox Wireless Headset est un casque gaming, il mise alors naturellement sur des basses profondes par défaut, où certains pourront juger que ces dernières sont un peu trop en avant. Cependant, il faut savoir qu’il est possible de modifier tout cela à votre gré via l’égaliseur de l’application dédiée pour Xbox et PC. Notez que le volume peut directement se régler avec la molette prévue à cet effet.

Confortable et autonomie correcte

Le son ne s’évade pas trop du casque grâce au format circum-aural qui englobe entièrement vos oreilles pour une bonne isolation passive et, ainsi, une meilleure immersion pendant vos parties. De toute façon, le plus important c’est que ce soit confortable sur la tête, non ? C’est effectivement l’un des atouts de ce casque Xbox, notamment avec des coussinets moelleux et un arceau réglable qui ne serre que très peu le crâne. En ce qui concerne le micro, il est de bonne qualité et reproduit parfaitement la voix de son utilisateur ou utilisatrice, mais aurait gagné à être un tout petit peu plus long.

15 heures, c’est enfin l’autonomie annoncée par Microsoft pour son casque sans fil officiel Xbox. Nous avons vérifié cela et on peut alors vous affirmer qu’il tient sa promesse, d’autant plus qu’il se recharge assez rapidement via son port USB-C. Ce chiffre peut en revanche être légèrement amoindri si vous utilisez le son spatialisé, qui pour rappel est gratuit pendant les 6 premiers mois. Il faudra ensuite payer 18 euros supplémentaires pour conserver cette licence Dolby Atmos.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le casque sans fil Xbox.

