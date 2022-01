Le Xiaomi Mi 10T devient un encore meilleur deal grâce à cette réduction de 150€

Avec une dalle de 144Hz et un combo Snapdragon 865 + 8 Go de RAM, le Xiaomi 10T est un excellent smartphone à choisir en 2022. Il est d'ailleurs proposé moins cher chez la Fnac et Darty à 349 euros au lieu de 499 euros.

Malgré son âge tout relatif (2020), le Xiaomi Mi 10T classique reste un excellent choix de smartphone pour cette année et même les suivantes grâce à des caractéristiques techniques de premier ordre pour un smartphone de milieu de gamme. Il est d’ailleurs possible de le trouver pour encore moins cher sur Amazon avec 150 euros de moins par rapport à son prix habituel sur les boutiques en ligne de la Fnac et de Darty.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 10T

Un écran Full HD + à 144 Hz

La grosse batterie de 5 000 mAh

Un combo Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

Compatible 5G

Au lieu de 499 euros, la version 128 Go du Xiaomi Mi 10T est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros chez la Fnac et Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone complet et puissant

Le Xiaomi Mi 10T ressemble trait pour trait à sa version Pro d’un point de vue design. Il propose un écran de 6,67 pouces qui n’est pas OLED, mais bien LCD avec tout de même un gros avantage : un taux de rafraîchissement de 144Hz pour une fluidité parfaite. Son châssis est en plastique, mais il propose un dos en verre Gorilla Glass 5 tout comme l’écran donnant un aspect classieux, mais sujet aux traces de doigt.

Concernant la fiche technique, on retrouve le puissant Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) avec 8 Go de mémoire vive. Une très bonne configuration délivrant une puissance à quasi toute épreuve même pour les jeux les plus gourmands. Évidemment aucun problème de fluidité même en multitâche.

Un module photo de 64 mégapixels et une grosse batterie

Même s’il ne dispose pas du capteur de 108 mégapixels de la version Pro. Le principal de 64 mégapixels suffit largement pour capturer des clichés détaillés et de très bonne qualité dans un environnement lumineux. Le tout s’accompagne d’un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels ainsi qu’un objectif macro de 5 mégapixels pour permettre un peu de polyvalence.

L’autonomie est également de haut vol avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, le Mi 10T est capable d’encaisser facilement plus d’une journée d’utilisation. Il est d’ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W, ce qui lui permet de passer de 10 à 100 % en une heure environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la version Pro du Xiaomi Mi 10T.

