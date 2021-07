Xiaomi Mi 10T à 259 € : le moins cher des soldes avec un Snapdragon 865

Si vous voulez un smartphone équipé du puissant Snapdragon 865 (compatible 5G) pour moins de 300 euros, nous avons le bon plan qu'il vous faut : le Xiaomi Mi 10T est en ce moment en forte promotion chez Rue du Commerce et passe de 399 à seulement 259 euros.

Malgré l’arrivée de la 11e génération des smartphones Mi de chez Xiaomi, les modèles précédents n’en restent pas moins intéressants. Il est même possible de tomber sur de vrais bons plans, c’est le cas du Xiaomi Mi 10T qui est encore plus abordable avec une réduction de 140 euros sur son prix d’origine.

Les points clés du Xiaomi Mi 10T

L’écran à 144 Hz

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

La grosse batterie de 5 000 mAh

Affichée au prix de 399 euros, le Xiaomi Mi 10T 5G (128 Go de stockage) est affiché à 259 euros chez Rue du Commerce ,grâce à une remise de 40 euros et une ODR de 100 euros valable jusqu’au 23 aout 2021.

Tout d’un flagship killer 👇

Présenté comme un flagship killer, le Xiaomi Mi 10T possède toutes les qualités d’un bon smartphone. Pour son prix, il propose une fiche technique complète, à commencer par sa dalle IPS LCD de 6,67 pouces. Grâce à son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, on oublie vite l’absence de l’OLED. C’est un vrai gain de confort visuel lorsque l’on consulte du contenu.

Le SoC haut de gamme de 2020

Le Mi 10T est propulsé par la puissante puce Snapdragon 865 de Qualcomm couplé de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Cela permet de faire tourner sans aucun problème n’importe quel jeu ou application gourmande dans la plus haute qualité graphique, sans aucun ralentissement pour l’expérience utilisateur non plus. Comme son nom l’indique, le Mi 10T 5G est compatible avec la nouvelle norme de réseau mobile.

La qualité photo au rendez-vous

Côté photo, contrairement à la version Pro du smartphone, il ne dispose pas d’un capteur grand-angle de 108 mégapixels, mais d’un capteur principal de 64 mégapixels. Le tout s’accompagne d’un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels ainsi qu’un objectif macro de 5 mégapixels pour ajouter un peu de polyvalence. Cela suffira pour capturer des clichés détaillés et de très bonne qualité.

Une autonomie performante

Pour finir, son autonomie est aussi une de ses grandes qualités avec une grosse batterie de 5 000 mAh. Dans les faits, le Mi 10T peut être utilisé pendant deux jours avant de nécessiter d’une recharge complète. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais la charge rapide jusqu’à 33 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages, pour passer de 10 à 100 % en une heure environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la version Pro du Xiaomi Mi 10T.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T 5G.

