Ces panneaux lumineux Nanoleaf Shapes perdent 60 € pour les soldes

Si vous souhaitiez opter pour de l'éclairage connecté afin d'illuminer votre intérieur de façon originale, vous pourrez sans problème miser sur les panneaux lumineux proposés par Nanoleaf. D'autant plus que ses dalles triangulaires sont actuellement soldées à -30 % sur Amazon. Le prix du kit de démarrage passe en effet de 199,99 euros à 139,99 euros.

Particulièrement appréciés des streameurs pour leur capacité à créer une ambiance colorée, les panneaux connectés confectionnés par Nanoleaf permettent d’apporter une touche lumineuse à votre intérieure. Ces dalles se déclinent sous diverses formes et matières pour plaire au plus grand nombre. Mais aujourd’hui, c’est la gamme Shapes qui nous intéresse : non seulement pour leur design fun et personnalisable, mais surtout pour leur prix, qui profite d’une bonne promotion durant les soldes d’hiver.

Les points essentiels des Nanoleaf Shapes Triangles

Des panneaux à LED qui peuvent s’interconnecter

Plus de 16 millions de couleurs disponibles

Compatibles avec les assistants vocaux

D’abord proposé à 199,99 euros, le kit de démarrage Nanoleaf Shapes Triangles (avec 9 panneaux lumineux) est désormais disponible à 139,99 euros sur Amazon.

Le kit de démarrage Nanoleaf Shapes Hexagons bénéficie de la même réduction : son prix passe donc de 199,99 euros à 139,99 euros sur Amazon.

Des panneaux lumineux à connecter entre eux

Qu’elles soient triangulaires ou hexagonales, les Nanoleaf Shapes fonctionnent sur le même principe. Il s’agit de dalles lumineuses, à base de LEDs de 80 lumens pour les Shapes Triangles et 100 lumens pour les Shapes Hexagons, qui permettent d’installer une ambiance colorée personnalisée grâce à 16 millions de couleurs disponibles. Ces panneaux peuvent aussi s’interconnecter pour créer une véritable mosaïque. Et ce, grâce à la technologie Connect+, qui permet également d’associer des Nanoleaf Shapes de formes différentes. Pour les mettre en action, il suffira de fixer chaque panneau au mur ou sur une autre surface grâce aux bandes adhésives double face incluses dans le kit de démarrage.

Sachez aussi que les Nanoleaf fonctionnent avec un bloc d’alimentation. Selon la marque, vous pourrez installer jusqu’à 22 panneaux hexagonaux ou jusqu’à 28 panneaux triangulaires (associés grâce aux connecteurs présents dans le kit) sur un seul bloc d’alimentation. Quant au câble fourni dans le kit, il mesure 2,5 m de long. À noter aussi que les Nanoleaf Shapes fonctionnent avec le Wi-Fi ainsi que le protocole Thread.

Des fonctionnalités pour personnaliser l’expérience

Une fois bien en place chez vous, les panneaux lumineux réservent d’autres surprises. Des fonctionnalités plutôt ludiques sont en effet disponibles, comme la possibilité de synchroniser le rythme d’une chanson avec les couleurs diffusées par les panneaux, ou encore d’associer ce qu’il se passe sur votre écran d’ordinateur avec les Nanoleaf Shapes grâce au Screen Mirror. Ainsi, les couleurs projetées par les panneaux pourront s’adapter au contenu que vous visionnez. Si vous prévoyiez une séance de cinéma à la maison, l’expérience n’en sera que plus améliorée.

Contrôlables grâce aux assistants vocaux

Pour contrôler les Nanoleaf Shapes, les assistants vocaux Alexa et Google Assistant seront de la partie si vous ne souhaitez pas vous lever. À noter que les Shapes sont aussi compatibles avec Apple HomeKit. Autrement, les dalles lumineuses pourront aussi s’activer au toucher, ou bien par l’intermédiaire d’un contrôleur fourni dans le kit de démarrage. Une application sera également disponible pour pouvoir moduler l’intensité des couleurs de chaque panneau.

Lire aussi

Quelle ampoule connectée choisir pour illuminer votre intérieur ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.