En solde, ce laptop doté d’un i7 11e gen est moins cher que la version i3

Léger, autonome, compact et performant : voici ce que l'on attend d'un bon ultrabook en 2022. Le Swift 3 d’Acer coche bien toutes ses cases, avec en prime, un prix bien plus doux grâce à une promotion sur Cdiscount. Le modèle SF314-511 tombe à 679,99 euros contre 1 099 euros.

Les ordinateurs portables de la gamme Swift d’Acer ne sont pas réputés pour être les plus puissants. Toutefois, ils présentent de bons arguments par rapport à la concurrence, notamment au niveau du prix. D’autant plus lorsqu’ils bénéficient d’une promotion, comme c’est actuellement le cas pour le modèle SF314-511 équipé d’un Intel Core i7 de 11e génération qui voit son prix chuter de 420 euros pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir du Swift 3 (SF314-51)

Un laptop fin, compact et élégant

Avec une configuration musclée : Intel Core i7 (11e) + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Ainsi qu’une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 099,99 euros, le PC portable Acer Swift 3 (SF314-51) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 679,99 euros sur Cdiscount, alors que le modèle avec un i3 11e gen est affiché à 699 euros sur le site officiel du constructeur.

Un ultrabook bien conçu…

En concevant son laptop, Acer est parvenu à rendre un très beau produit dont le design n’est pas déplaisant. On a droit à de belles finitions avec un châssis entièrement en aluminium. À la fois sobre et solide, l’Acer Swift 3 a l’avantage d’être léger et compact. Avec son poids plume de 1,2 kilo et une épaisseur de seulement 15,95 mm, il est facilement transportable au quotidien, ce qui est idéal pour celles et ceux qui se déplacent souvent.

Malgré son poids plume, l’Acer Swift 3 est suffisamment bien équipé pour travailler depuis n’importe où. Il profite d’un écran Full HD de 14 pouces de bonne facture, avec des bordures plus affinées que sur les anciens modèles. Même la connectique n’a pas été mise de côté : complète, on retrouve un port HDMI, un port USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A et une prise casque. Il intègre même un détecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller facilement l’ordinateur.

… qui est fait pour durer

Pour parfaire le tout, le Swift 3 s’équipe de composants de dernière génération. Il est vrai qu’Intel a présenté il y a quelques semaines ses nouveaux processeurs de 12e génération, mais la 11e génération se révèle toujours aussi performante au quotidien. Ce laptop s’équipe d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération (1165G7) accompagné de 16 Go de RAM, ainsi que d’un SSD de 512 Go. Une fiche technique solide, qui permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo. Vous disposerez d’un stockage plus que confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur Acer annonce jusqu’à 17 heures d’autonomie. Une autonomie très généreuse qui dépendra bien sûr de votre utilisation. Si toutefois vous êtes à court de batterie, sachez qu’Acer fait le plaisir de rendre compatible son laptop avec la charge rapide. Grâce à cela, vous allez pouvoir récupérer 4 heures d’utilisation après seulement 30 minutes de charge.

