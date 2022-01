L’Apple Watch SE compatible 4G baisse enfin son prix pour les soldes

L'Apple Watch SE est la montre connectée la moins chère de la marque à la Pomme. Si les produits Apple profitent assez rarement de rabais, les soldes d'hiver sont l'occasion de faire de bonnes affaires. C'est le cas en ce moment, chez Darty, où la version 4G de cette smartwatch est proposée à 299 euros au lieu de 349 euros.

Apple propose un modèle de montre connectée à un tarif plus abordable : la Watch SE. Dans sa version GPS + Cellular, elle bénéficie de la connectivité cellulaire, ce qui permet de tout faire, même sans votre téléphone. En tant normal, ce modèle avec boitier 40 mm est proposée au prix de 349 euros chez tous les revendeurs, mais en ce moment Darty baisse son prix de 50 euros pendant les soldes.

Apple Watch SE GPS + Cellular : les points forts

La qualité Apple à prix abordable

Ecran OLED Retina

Connectivité 4G

Résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres

Il est rare que le modèle 4G de l’Apple Watch SE profite d’une quelconque promotion. C’est pourtant le cas en ce moment chez Darty, qui la propose à 299 euros au lieu de 349 euros, après application du code promo DARTY20.

Par ailleurs, si vous n’avez pas besoin du réseau mobile, le modèle classique de la Watch SE (GPS) en 40 mm est aussi en promotion à 269 euros au lieu de 299 euros.

La qualité et le look Apple à plus petit prix

Reprenant la mention SE (pour Special Edition) de l’iPhone SE positionné sur un tarif plus bas, Apple applique la formule à sa gamme de smartwatch avec la Watch SE. Plus abordable que les Apple Watch Series 7, elle garde une haute qualité de fabrication et un design « à la Apple ». Elle conserve la forme rectangulaire caractéristique des montres de la marque à la Pomme. Le boitier gris sidéral de 40 mm est toujours en aluminium et fait un seul centimètre d’épaisseur. Grâce à ses matériaux, la montre sait se faire oublier au poignet avec ses 30,6 grammes. La navigation dans l’interface, affichée par le bel écran OLED (324 x 394 pixels, surface d’affichage de 759 mm2), se fait toujours grâce à la Digital Crown. La montre est ici proposée avec le bracelet Sport en fluoroélastomère résistant, en coloris minuit (c’est-à-dire en noir).

Avec quelques concessions, mais un suivi sportif complet

Qu’est-ce qui différencie le modèle SE des autres Apple Watch ? Principalement les capteurs intégrés, qui ne sont pas les mêmes. Apple a ainsi fait l’impasse sur le capteur ECG qui permet de réaliser des électrocardiogrammes, ainsi que sur l’oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Elle possède cependant bien d’autres capteurs utiles notamment pour la pratique sportive. Elle peut donc surveiller la fréquence cardiaque et est capable de détecter l’arythmie. Elle propose également un suivi du sommeil, ainsi que la fonction Détection des chutes. Elle reste étanche jusqu’à 50 mètres, vous pouvez donc la porter sans souci lors de vos activités aquatiques. En dehors de ça, boussole, GPS, altimètre sont évidemment toujours au rendez-vous.

La Watch SE est sans surprise moins puissante que les dernières Watch Series 7. Elle embarque ainsi le processeur SiP S5 de la Watch Series 5, et délivre une expérience fluide grâce à watchOS. En insérant une carte SIM dans cette version 4G, vous pourrez vous passer de votre iPhone et répondre directement aux appels, aux messages et aux e-mails. Elle offre une autonomie jusqu’à 18 heures, ce qui laisse de la marge pour tenir toute la journée.

Pour en savoir plus sur ce modèle de montre, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch SE.

