Le thermostat connecté Tado° V3+ est 120 € moins cher pour les soldes

Dans ce contexte d'augmentation des prix de l'énergie, miser sur un thermostat connecté est plus que conseillé. La promotion dont bénéficie le kit de démarrage Tado° V3+ tombe donc bien : son prix passe de 219,99 euros à 99,99 euros sur Amazon.

Cela ne vous aura certainement pas échappé : les prix de l’énergie grimpent. Alors pour maîtriser sa consommation au quotidien et tenter de faire baisser la facture (tout en réduisant notre impact écologique, ne l’oublions pas), les thermostats connectés sont une solution idéale. En cela, le kit de démarrage Tado° V3+ est tout à fait adapté aux débutants, et vous permettra notamment de contrôler la température de votre domicile pour adapter le chauffage. En ce moment, ce pack comprenant un thermostat et un bridge Internet profite d’une réduction de 120 euros.

Les points essentiels du Tado° V3+

Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage

Des programmations intelligentes pour maintenir une bonne température

Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit

D’abord proposé à 219,99 euros, le kit de démarrage Tado° V3+ est désormais disponible à 99,99 euros sur Amazon. Il s’agit d’ailleurs du prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Un thermostat facile à installer

Contrairement aux apparences, le thermostat connecté Tado° V3+ peut bel et bien être installé par des particuliers, sans nécessiter l’intervention d’un professionnel. Pour ce faire, rien de plus simple : le bridge Internet se connectera à votre réseau et pourra ensuite communiquer avec le thermostat. Ensuite, des instructions vous seront soumises pour continuer l’installation du produit. Notez que ce thermostat Tado° V3+ est filaire, il pourra donc remplacer les thermostats câblés reliés à votre chaudière par exemple. Ce modèle fonctionne par ailleurs avec tous les systèmes de chauffage courants et avec la plupart des fabricants, donc vous pourrez opter pour cette solution sans problème.

Le meilleur moyen pour contrôler la température de son domicile

Comme mentionné plus haut, ce thermostat connecté vous permet de contrôler le chauffage chez vous et de réduire votre consommation d’énergie. Ainsi, l’application de la marque qui accompagne le produit pourra par exemple vous rappeler de régler la température de votre domicile lorsqu’il n’y aura plus personne chez vous, ou si une personne de votre foyer est de retour, et ce afin de ne pas chauffer inutilement. De même, l’application vous préviendra si une fenêtre ouverte est détectée pour que vous puissiez éteindre le chauffage.

Avec le thermostat Tado° V3+, il sera aussi possible d’opter pour la programmation intelligente pour que le modèle adapte la température ambiante à votre routine quotidienne dans chaque pièce de la maison. De même, le thermostat pourra tenir compte de la météo : votre chauffage diminuera si le soleil tape à votre fenêtre, par exemple.

Des statistiques pratiques pour suivre sa consommation

Sur l’application, vous pourrez également consulter des rapports sur les niveaux de température et d’humidité de votre domicile, mais aussi voir combien d’économies vous avez faites sur le mois grâce au travail du thermostat. Outre les données sur la température de votre habitation, des détails sur la qualité de l’air seront également mis à disposition : l’application pourra ainsi vous alerter si l’air est trop humide ou trop sec.

Enfin, qui dit thermostat connecté, dit aussi compatibilité avec des assistants vocaux pour toutes les requêtes orales. Le Tado° V3+ peut donc fonctionner avec Google Assistant, Alexa, mais aussi Siri si vous ne souhaitez pas passer par l’application pour une quelconque demande.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs thermostats connectés en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.