Lenovo P12 Pro : cette nouvelle tablette premium est déjà 100€ moins chère

Avec le modèle P12 Pro, Lenovo réunit tous les ingrédients d’une tablette haut de gamme en 2021 : des finitions élégantes avec un écran AMOLED à 120 Hz, une puissante puce, une grosse batterie et une charge rapide. Si la version 256 Go coûte 949,99 euros, aujourd’hui il est possible de la procurer à 849,99 euros chez plusieurs e-commerçants.

Côté ardoise, on retient bien souvent les iPad d’Apple, et pour ce qui est des tablettes Android on pense principalement à Samsung. Pourtant d’autres constructeurs tentent leur chance au sein de ce marché saturé. Et il s’agit bien évidemment de Lenovo. La marque a d’ailleurs tenu à renouveler sa tablette haut de gamme pour faire face aux deux géants. Pour cela, on retrouve le modèle P12 Pro qui se montre sous une configuration très musclée pour un prix très attractif par rapport à la concurrence. Sortie il y a quelques mois, la version 256 Go est déjà moins chère pendant les soldes.

Ce qu’il retenir de la Lenovo Tab P12 Pro

Un écran 2K AMOLED de 12,6 pouces rafraîchis à 120 Hz

Des performances assurées grâce au processeur Snapdragon 870

La grosse batterie de 10 200 mAh compatible recharge rapide à 45 W

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Au lieu d’un prix barré à 949,99 euros, la tablette Lenovo Tab P12 Pro (256 Go) est désormais affichée à 849,99 euros sur le site de la Fnac grâce une remise immédiate de 100 euros. Elle est au même prix chez Darty et Boulanger.

Une tablette doté d’un grand écran OLED 2K…

La Lenovo Tab P12 Pro est en tout point une tablette haut de gamme. Il faut dire que la firme chinoise délivre une tablette sans concession, qui a de beaux arguments pour convaincre le public. Lenovo a pris soin de concevoir un produit bien fini et réussie. À la fois sobre et élégante, cette dernière s’équipe d’un écran AMOLED de 12,6 pouces affichant une définition 2K (soit 2 560×1 600 pixels).

La qualité d’image est au rendez-vous et propose une bonne expérience visuelle notamment grâce aux certifications Dolby Vision et HDR10+. La tablette de Lenovo dispose d’un cadre ultra fin avec des bordures peu épaisses et un format 16:10. De plus, elle n’aura rien à craindre du soleil grâce à la luminosité de 600 nits de son écran. La marque tient même à optimiser le son sur la tablette en proposant un son Dolby Atmos grâce aux 4 haut-parleurs offrant une expérience audio immersive comme au cinéma.

… Et d’une puissante puce Snapdragon sous le capot

Pour faire fonctionner efficacement la Tab P12 Pro, Lenovo équipe sa tablette du processeur Qualcomm Snapdragon 870. Cette puce fait partie de ce que la marque fait de mieux, et donne un réel boost de puissance à l’appareil. Vous aurez donc une tablette performante au quotidien, que ce soit pour les usages classiques, ou bien pour des tâches plus poussées, comme faire tourner des jeux 3D et tout ça sans aucune difficulté. D’autant plus que son écran dispose d’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour apporter un gain de fluidité en jeu.

Parfaite pour les professionnels, il sera possible d’utiliser un stylet actif, en option, nommé Lenovo Precision Pen 3 et une housse clavier. Lenovo tire son épingle du jeu en développant une nouvelle fonction sous le nom Projet Unity. Elle permet de transformer la tablette en second écran pour votre PC. Enfin elle se montrera très endurante, car la tablette dispose d’une batterie de 10 200 mAh annonçant 17 heures en lecture vidéo et 10 heures en navigation web. Elle sera donc capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou train, par exemple. Elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 45 W pour récupérer rapidement des pourcentages.

