Quels sont les meilleurs forfaits mobile à moins de 5 € en ce moment ?

Dans la jungle et le catalogue prolifique des forfaits mobile, il ne faut pas oublier les offres plus modestes. Voici notre sélection des meilleurs forfaits à moins 5 euros du moment chez quatre opérateurs bien connus du marché.

L’année 2022 vient à peine de commencer que les opérateurs de forfaits mobile sans engagement ont lancé les hostilités avec des offres déjà meilleures que l’année dernière. Et même si les enveloppes de Go sont toujours plus imposantes pour des prix toujours plus bas, il ne faut pas oublier les forfaits plus modestes. Pour moins de 5 euros, vous pouvez obtenir un forfait très intéressant, voici donc notre sélection des meilleures offres du moment dans cette tranche tarifaire.

Les meilleurs forfaits à moins de 5 €

RED 5 Go

Avec ses nouvelles offres BIG RED, l’opérateur low cost de SFR a décidé de conserver son offre de 5 Go à 5 euros mensuels. Cette dernière, en plus des 5 Go de 4G, offre les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et vers les DOM. C’est aussi le cas des SMS et les MMS qui sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine. 5 Go, c’est certes peu, mais il conviendra à toutes personnes n’utilisant que très peu son mobile pour naviguer sur le Net ou qui a pour habitude de se connecter au réseau Wi-Fi de son domicile ou de son lieu de travail.

Vous avez jusqu’au 31 janvier pour profiter du forfait de 5 Go chez RED à 5 euros par mois. Rappelons qu’il s’agit d’un forfait sans engagement et que vous pouvez y mettre fin à tout moment.

NRJ Mobile 7 Go

Comme c’est le cas chez ses concurrents, le forfait de NRJ Mobile donne droit aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, en Europe et depuis les DOM. On passe cette fois-ci à 7 Go de données 4G, c’est assez pour naviguer sur les réseaux sociaux quotidiennement depuis son mobile en basculant entre le Wi-fi et les données mobiles. Pour l’Europe et les DOM, vous avez droit aussi à 7 Go de données.

En ce moment et jusqu’au 3 février 2022, NRJ met en avant son forfait sans engagement de 7 Go à 4,99 euros par mois et sans prix doublé même après la première année.

Cdiscount Mobile 8 Go

Cdiscount aussi a fait en sorte de modifier ses offres pour être encore plus compétitif qu’à l’accoutumée. Dans le lot, on peut y trouver un forfait de 8 Go pour seulement 3,99 euros par mois pendant un an. On commence presque à envisager ce forfait comme une alternative bien moins chère aux gros forfaits dont plus de la moitié des données proposées ne sont pas utilisées. Côté communication, ça ne bouge pas, avec les appels, les SMS et les MMS partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. 8 Go de 4G sont aussi disponibles pour ces deux dernières destinations.

Jusqu’au 3 février 2022 pour bénéficier du forfait de 8 Go chez Cdiscount Mobile à 3,99 euros par mois pendant un an.

Auchan Télécom 8 Go

Auchan Télécom est étonnamment actif ces derniers temps avec des changements d’offres plus constants que d’habitude. Dans le lot, on retrouve un forfait de 8 Go pour 3,99 euros par mois pendant un an la première année. Là aussi, les communications à base d’Appels, de SMS et de MMS sont en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM sont de mise. L’enveloppe prévue pour l’Europe et les DOM est également de 8 Go.

Jusqu’au 3 février 2022, le forfait de 8 Go en série limitée chez Auchan Télécom est disponible à 3,99 euros par mois et passe ensuite à 7,99 euros par mois après un an.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quel que soit le forfait choisi, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

